Кредиты на жилье под 3% для ВПЛ: кто может получить в 2026 году

Многоэтажка в центре Киева. Фото: Новини.LIVE

Украина расширила программу доступного жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Благодаря международному финансированию появилась новая возможность получить кредит под минимальную ставку. При этом отбор остался конкурентным и имеет четкие правила.

Программу реализует Держмолодьжитло при поддержке международных партнеров, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство развития громад и территорий.

Как проходит отбор на жилье для ВПЛ

Держмолодьжитло получило новый транш в размере 7,5 миллионов евро от Международной организации по миграции, что позволило запустить новый этап отбора кандидатов. Эти средства являются частью крупного соглашения на 33 миллиона евро, которое поддержало правительство Германии через банк KfW.

Очередной этап определения победителей запланировали на 14:00 вторника, 14 апреля. Весь процесс будет происходить в прямом эфире на YouTube, чтобы никто не сомневался в честности результатов. Победителей выбирает специальный генератор случайных чисел, который одобрен международными партнерами.

Результаты объявляют сразу во время эфира. После этого списки публикуют официально, а победителей дополнительно информируют о дальнейших действиях. Ожидается, что новое финансирование позволит обеспечить кредитами около 425 семей.

Кто может получить кредит под 3%

Программа создана специально для внутренне перемещенных лиц, которые не имеют собственной крыши над головой на подконтрольной территории.

Также существуют ограничения:

нельзя участвовать, если уже получали государственную жилищную помощь;

необходимо подтвердить стабильный доход;

обязательна проверка кредитной истории.

Отдельно установлен финансовый порог: доход на одного человека не должен превышать определенный лимит, привязанный к средней зарплате.

Ставка кредита составляет всего 3% годовых, а рассчитаться с государством можно в течение 30 лет. Главное, чтобы на момент последнего платежа вам было не более 65 лет.

Что касается самой квартиры, то есть определенные требования: дом должен быть не старше 50 лет, а площадь рассчитывается как 52,5 квадрата на одного человека плюс дополнительные 21 метр на каждого члена семьи.

Что еще стоит знать украинцам

Проблема с крышей над головой в Украине достигла той черты, когда косметические реформы больше не спасают ситуацию, подчеркнул глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев в интервью Новини.LIVE.

Сейчас власть разрабатывает комплексную стратегию, которая имеет целью кардинально обновить механизмы распределения квадратных метров среди уязвимых слоев населения.

"Жилье является проблемой номер один для людей, поскольку этот вопрос касается базовой безопасности миллионов семей", — говорит Гетманцев.

По его словам, государство фокусируется на поддержке не только переселенцев, но и тех, кто годами стоял в очередях. Сейчас готовится старт масштабной инициативы, ведь, как отметил нардеп, "проблема жилья остается критической" и требует немедленного вмешательства.

Учитывая то, что после начала большой войны количество разрушенных домов выросло в геометрической прогрессии, старые социальные программы окончательно потеряли актуальность.

Как сообщали Новини.LIVE, Кабмин упростил процедуру предоставления временного жилья для переселенцев. Теперь благотворители и организации, занимающиеся ВПЛ, имеют возможность арендовать государственные или коммунальные помещения по льготным ставкам.

Также Новини.LIVE рассказывали, что правительство разрешило использовать для нужд переселенцев государственную недвижимость и арестованные активы АРМА. Под расселение планируют передавать как готовые дома, так и помещения, которые можно оперативно переоборудовать для жизни.