Как дизайн кухни Аманды Сейфрид удивил даже минималистов (фото)

Кухня Аманды Сейфрид — чем заворожила дизайнеров (фото)
Если вы привыкли, что звездные кухни — это обязательно мраморные острова размером с авианосец и золотые краны, то пространство Аманды Сейфрид вас удивит. На первый взгляд, там вообще ничего нет.
Но именно в этой аскетичности дизайнеры разглядели настоящий "тихий люкс", который хочется повторить у себя дома, пишет издание Homes & Gardens.
Кухня Аманды Сейфрид в стиле минимализм
Это не тот холодный минимализм, где боишься поставить лишнюю чашку на стол. Кухня Аманды — белоснежная, спокойная и какая-то удивительно уютная.
Здесь нет резких контрастов или агрессивных форм. Весь фокус держится на так называемых невидимых полках.
Это толстые белые плиты возле плиты, которые буквально врастают в стену. Они не "кричат" о себе, а просто мягко обрамляют рабочую зону.
Именно этот прием позволил отказаться от громоздких навесных шкафов, которые обычно "съедают" воздух.
Открытое хранение посуды без хаоса
Обычно открытые полки — это головная боль и вечный беспорядок. Но у Сейфрид посуда работает как декор. Обратите внимание на то, как она это делает:
- Никакого разноцветного пластика — только керамика в тон стен.
- Простое стекло, которое пропускает свет, а не загромождает пространство.
- Каждая тарелка стоит на своем месте, будто это экспонат в галерее, а не бытовой предмет.
Почему дизайнеры обратили внимание на эту кухню
Дизайнеры в восторге от этого интерьера, потому что он не пытается никого поразить. Это пространство, где отдыхают глаза. Кухня перестает быть местом кухонной "каторги" и становится зоной медитации.
В конце концов, пример Аманды доказывает: уют — это не о количестве вещей на квадратный метр, а о том, как грамотно вы расставили свои любимые белые чашки.
