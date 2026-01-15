Как дизайн кухни Аманды Сейфрид удивил даже минималистов (фото)

Амандиа Сейфрид. Фото: Reuters

Если вы привыкли, что звездные кухни — это обязательно мраморные острова размером с авианосец и золотые краны, то пространство Аманды Сейфрид вас удивит. На первый взгляд, там вообще ничего нет.

Но именно в этой аскетичности дизайнеры разглядели настоящий "тихий люкс", который хочется повторить у себя дома, пишет издание Homes & Gardens.

Реклама

Читайте также:

Кухня Аманды Сейфрид в стиле минимализм

Это не тот холодный минимализм, где боишься поставить лишнюю чашку на стол. Кухня Аманды — белоснежная, спокойная и какая-то удивительно уютная.

Здесь нет резких контрастов или агрессивных форм. Весь фокус держится на так называемых невидимых полках.

Это толстые белые плиты возле плиты, которые буквально врастают в стену. Они не "кричат" о себе, а просто мягко обрамляют рабочую зону.

Именно этот прием позволил отказаться от громоздких навесных шкафов, которые обычно "съедают" воздух.

Кухня Аманды Сейфрид. Фото: gen_assembly/Instagram

Открытое хранение посуды без хаоса

Обычно открытые полки — это головная боль и вечный беспорядок. Но у Сейфрид посуда работает как декор. Обратите внимание на то, как она это делает:

Никакого разноцветного пластика — только керамика в тон стен. Простое стекло, которое пропускает свет, а не загромождает пространство. Каждая тарелка стоит на своем месте, будто это экспонат в галерее, а не бытовой предмет.

Почему дизайнеры обратили внимание на эту кухню

Дизайнеры в восторге от этого интерьера, потому что он не пытается никого поразить. Это пространство, где отдыхают глаза. Кухня перестает быть местом кухонной "каторги" и становится зоной медитации.

В конце концов, пример Аманды доказывает: уют — это не о количестве вещей на квадратный метр, а о том, как грамотно вы расставили свои любимые белые чашки.

Ранее мы рассказывали, как Кайли Миноуг соединила интересные цвета на кухне, не превратив пространство в подвал. А также, чем удивительна кухня Элтона Джона.