Як кухня Кейт Хадсон задала тренд, який домінуватиме у дизайні у 2026 році (фото)

Кейт Хадсон. Фото: Reuters

Несподівано кухня Кейт Хадсон стала одним із найобговорюваніших інтер'єрів останнього часу. Хоча увагу соцмереж спочатку привернули блакитні мармурові стільниці та фартух у стилі blue jean baby, справжній тренд 2026 року виявився менш очевидним.

Йдеться про фурнітуру, яка тихо, але впевнено змінила сприйняття всього простору, пише видання Homes & Gardens.

Золотиста фурнітура у дизайні кухні 2026

В інтер’єрі акторки золото — це не просто акцент, це повноцінна лінія, що пронизує весь простір. Змішувачі, ручки шаф, відкриті полиці та навіть елементи на побутовій техніці.

На фоні холодного блакитного каменю та білих фасадів теплий метал "збирає" кухню докупи, роблячи її затишною, а не просто виставковою.

Кухня Кейт Хадсон. Фото: Café Appliances

Це і є той самий підхід, який ми дедалі частіше бачитимемо у 2026 році. Фахівці відмовляються від стерильності на користь речей, які мають "душу".

"Сьогодні ми бачимо сильне захоплення "слідом майстра". Фурнітура більше не приховує процес створення, навпаки, вона демонструє ручну обробку, текстуру та глибину матеріалу", — зазначила спеціалістка з дизайну у Joseph Giles Меган Маккей.

Відмова від ідеальності

Ми звикли, що все має бути ідеально симетричним і однаковим, як із конвеєра. Але кухня Хадсон доводить зворотне: легка патина, брашовані поверхні та навіть дрібні відмінності у відтінках металу додають інтер’єру об’єму.

"Ідеальна однаковість поступається місцем тонким варіаціям. Ці невеликі відмінності надають простору життя та автентичності", — підкреслює Меган Маккей.

Кейт Хадсон на кухні. Фото: Café Appliances

Чому цей тренд визначатиме 2026 рік

Фурнітура довго залишалася другорядною деталлю, але у 2026 році вона виходить на перший план. Приклад Кейт Хадсон показує, що саме ці "дрібниці" здатні змінити сприйняття всієї оселі без знесення стін.

Майбутнє не за кричущими кольорами, а за тактильністю та продуманими деталями, які хочеться розглядати. Зрештою, саме з таких нюансів і складається відчуття дому.

Раніше ми розповідали, як Кайлі Міноуг поєднала у своїй кухні глибокі кольори, не перетворивши простір на похмурий підвал. А також, який нестандартний вибір у кольорі для своєї кухні обрав Елтон Джон.