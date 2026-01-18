Розумний дизайн — кухня Дженніфер Гарнер змінила уявлення про порядок (фото, відео)

Дженніфер Гарнер. Фото: Reuters

Дженніфер Гарнер перетворила свою кухню не на виставковий зал, а на справжнє серце дому. Простір привертає увагу не розкішшю, а продуманістю і може бути одночасно практичним і затишним.

Головний акцент тут зроблено на зберіганні, яке майже не помітне, але працює щодня, пише видання Homes & Gardens.

Кухонні шафи до стелі

Гарнер зробила ставку на дерево, і це було влучно. Її кухонні фасади піднімаються до самої стелі, створюючи суцільну дерев’яну стіну. Виглядає круто, але практичність тут на першому місці:

Геть пил. Ви забуваєте про те, що таке витирати бруд на верхівках шаф. Місце для всього. Кухонні комбайни, святкові сервізи та запаси борошна просто "зникають" за фасадами. Простір. Завдяки тому, що меблі зливаються зі стіною, навіть велика кількість шаф не тисне на голову.

Дерево, яке "гріє"

Зараз у моді білі або темно-сірі кухні, але Гарнер обрала натуральну текстуру дерева. Саме це робить її простір таким затишним.

Дженніфер Гарнер біля плити. Фото: jennifer.garner/Instagram

Щоб кухня не нагадувала нудну коробку, вона додає "живих" деталей: десь стоїть дерев’яна дошка, десь виглядає улюблена лопатка чи кошик із фруктами.

Дженніфер Гарнер на кухні. Фото: jennifer.garner/Instagram

Це саме той баланс, коли інтер’єр виглядає охайним, але в ньому відчувається життя, пише видання.

Більше, ніж просто дизайн

Весь цей мінімалізм працює на одну мету — щоб під час готування ви думали про рецепт, а не про те, куди переставити чергову банку, яка заважає під рукою.

Дженніфер Гарнер біля стола на кухні. Фото: jennifer.garner/Instagram

У результаті кухня перестає бути лише місцем для готування. Вона перетворюється на комфортний простір для щоденного життя, спілкування та сімейних моментів, де порядок підтримується без постійних зусиль.

Раніше ми розповідали про кухню Аманди Сейфрід, яка заворожила дизайнерів. А також, що незвичайного на кухні Кейт Хадсон.