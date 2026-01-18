Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Кухня Дженніфер Гарнер — що робить її особливою (фото, відео)

Кухня Дженніфер Гарнер — що робить її особливою (фото, відео)

Ua ru
Дата публікації: 18 січня 2026 17:31
Розумний дизайн — кухня Дженніфер Гарнер змінила уявлення про порядок (фото, відео)
Дженніфер Гарнер. Фото: Reuters

Дженніфер Гарнер перетворила свою кухню не на виставковий зал, а на справжнє серце дому. Простір привертає увагу не розкішшю, а продуманістю і може бути одночасно практичним і затишним. 

Головний акцент тут зроблено на зберіганні, яке майже не помітне, але працює щодня, пише видання Homes & Gardens.

Реклама
Читайте також:

Кухонні шафи до стелі

Гарнер зробила ставку на дерево, і це було влучно. Її кухонні фасади піднімаються до самої стелі, створюючи суцільну дерев’яну стіну. Виглядає круто, але практичність тут на першому місці:

  1. Геть пил. Ви забуваєте про те, що таке витирати бруд на верхівках шаф.
  2. Місце для всього. Кухонні комбайни, святкові сервізи та запаси борошна просто "зникають" за фасадами.
  3. Простір. Завдяки тому, що меблі зливаються зі стіною, навіть велика кількість шаф не тисне на голову.

Дерево, яке "гріє" 

Зараз у моді білі або темно-сірі кухні, але Гарнер обрала натуральну текстуру дерева. Саме це робить її простір таким затишним. 

 

Кухня Дженніфер Гарнер — що робить її особливою (фото, відео) - фото 1
Дженніфер Гарнер біля плити. Фото: jennifer.garner/Instagram

Щоб кухня не нагадувала нудну коробку, вона додає "живих" деталей: десь стоїть дерев’яна дошка, десь виглядає улюблена лопатка чи кошик із фруктами. 

 

Кухня Дженніфер Гарнер — що робить її особливою (фото, відео) - фото 2
Дженніфер Гарнер на кухні. Фото: jennifer.garner/Instagram

Це саме той баланс, коли інтер’єр виглядає охайним, але в ньому відчувається життя, пише видання.

Більше, ніж просто дизайн 

Весь цей мінімалізм працює на одну мету — щоб під час готування ви думали про рецепт, а не про те, куди переставити чергову банку, яка заважає під рукою. 

 

Кухня Дженніфер Гарнер — що робить її особливою (фото, відео) - фото 3
Дженніфер Гарнер біля стола на кухні. Фото: jennifer.garner/Instagram

У результаті кухня перестає бути лише місцем для готування. Вона перетворюється на комфортний простір для щоденного життя, спілкування та сімейних моментів, де порядок підтримується без постійних зусиль.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раніше ми розповідали про кухню Аманди Сейфрід, яка заворожила дизайнерів. А також, що незвичайного на кухні Кейт Хадсон.

тренди закордонні зірки Дизайн акторка кухня
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації