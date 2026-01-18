Умный дизайн — кухня Дженнифер Гарнер изменила представление о порядке (фото, видео)

Дженнифер Гарнер. Фото: Reuters

Дженнифер Гарнер превратила свою кухню не в выставочный зал, а в настоящее сердце дома. Пространство привлекает внимание не роскошью, а продуманностью и может быть одновременно практичным и уютным.

Главный акцент здесь сделан на хранении, которое почти не заметно, но работает ежедневно, пишет издание Homes & Gardens.

Кухонные шкафы до потолка

Гарнер сделала ставку на дерево, и это было метко. Ее кухонные фасады поднимаются до самого потолка, создавая сплошную деревянную стену.

Выглядит круто, но практичность здесь на первом месте:

Долой пыль. Вы забываете о том, что такое вытирать грязь на верхушках шкафов. Место для всего. Кухонные комбайны, праздничные сервизы и запасы муки просто "исчезают" за фасадами. Пространство. Благодаря тому, что мебель сливается со стеной, даже большое количество шкафов не давит на голову.

Дерево, которое "греет"

Сейчас в моде белые или темно-серые кухни, но Гарнер выбрала натуральную текстуру дерева. Именно это делает ее пространство таким уютным.

Дженнифер Гарнер у плиты. Фото: jennifer.garner/Instagram

Чтобы кухня не напоминала скучную коробку, она добавляет "живых" деталей: где-то стоит деревянная доска, где-то выглядит любимая лопатка или корзина с фруктами.

Дженнифер Гарнер на кухне. Фото: jennifer.garner/Instagram

Это именно тот баланс, когда интерьер выглядит опрятным, но в нем чувствуется жизнь, пишет издание.

Больше, чем просто дизайн

Весь этот минимализм работает на одну цель — чтобы во время готовки вы думали о рецепте, а не о том, куда переставить очередную банку, которая мешает под рукой.

Дженнифер Гарнер у стола на кухне. Фото: jennifer.garner/Instagram

В результате кухня перестает быть лишь местом для готовки. Она превращается в комфортное пространство для ежедневной жизни, общения и семейных моментов, где порядок поддерживается без постоянных усилий.

