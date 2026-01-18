Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Кухня Дженнифер Гарнер — что делает ее особенной (фото, видео)

Кухня Дженнифер Гарнер — что делает ее особенной (фото, видео)

Ua ru
Дата публикации 18 января 2026 17:31
Умный дизайн — кухня Дженнифер Гарнер изменила представление о порядке (фото, видео)
Дженнифер Гарнер. Фото: Reuters

Дженнифер Гарнер превратила свою кухню не в выставочный зал, а в настоящее сердце дома. Пространство привлекает внимание не роскошью, а продуманностью и может быть одновременно практичным и уютным.

Главный акцент здесь сделан на хранении, которое почти не заметно, но работает ежедневно, пишет издание Homes & Gardens.

Реклама
Читайте также:

Кухонные шкафы до потолка

Гарнер сделала ставку на дерево, и это было метко. Ее кухонные фасады поднимаются до самого потолка, создавая сплошную деревянную стену.

Выглядит круто, но практичность здесь на первом месте:

  1. Долой пыль. Вы забываете о том, что такое вытирать грязь на верхушках шкафов.
  2. Место для всего. Кухонные комбайны, праздничные сервизы и запасы муки просто "исчезают" за фасадами.
  3. Пространство. Благодаря тому, что мебель сливается со стеной, даже большое количество шкафов не давит на голову.

Дерево, которое "греет"

Сейчас в моде белые или темно-серые кухни, но Гарнер выбрала натуральную текстуру дерева. Именно это делает ее пространство таким уютным.

 

Кухня Дженнифер Гарнер — что делает ее особенной (фото, видео) - фото 1
Дженнифер Гарнер у плиты. Фото: jennifer.garner/Instagram

Чтобы кухня не напоминала скучную коробку, она добавляет "живых" деталей: где-то стоит деревянная доска, где-то выглядит любимая лопатка или корзина с фруктами.

 

Кухня Дженнифер Гарнер — что делает ее особенной (фото, видео) - фото 2
Дженнифер Гарнер на кухне. Фото: jennifer.garner/Instagram

Это именно тот баланс, когда интерьер выглядит опрятным, но в нем чувствуется жизнь, пишет издание.

Больше, чем просто дизайн

Весь этот минимализм работает на одну цель — чтобы во время готовки вы думали о рецепте, а не о том, куда переставить очередную банку, которая мешает под рукой.

 

Кухня Дженнифер Гарнер — что делает ее особенной (фото, видео) - фото 3
Дженнифер Гарнер у стола на кухне. Фото: jennifer.garner/Instagram

В результате кухня перестает быть лишь местом для готовки. Она превращается в комфортное пространство для ежедневной жизни, общения и семейных моментов, где порядок поддерживается без постоянных усилий.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ранее мы рассказывали о кухне Аманды Сейфрид, которая заворожила дизайнеров. А также, что необычного на кухне Кейт Хадсон.

тренды зарубежные звезды Дизайн актриса кухня
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации