Головна Ринок нерухомості Марк Руффало змінив уявлення про стильні кухні у 2026 році (фото)

Марк Руффало змінив уявлення про стильні кухні у 2026 році (фото)

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 17:05
Дизайн інтер'єру зірки — як кухня Марка Руффало змінила уявлення про тренди 2026 року (фото)
Марк Руффало. Фото: Freepik

Ще зовсім недавно поєднання дерева, мармуру та металу в одному інтер’єрі вважалося ледь не дизайнерським табу, особливо якщо йдеться про невеликі приміщення. Всі боялися "візуального шуму", хаосу та перевантаження. Проте кухня Марка Руффало стала тим самим випадком, який змушує переглянути старі правила. 

Його простір нагадує галерею — він стриманий, дорогий на вигляд, але при цьому абсолютно живий і пристосований до щоденного побуту, пише видання Homes & Gardens.

Читайте також:

Як поєднати непоєднуване 

Попри те, що будинок Марка Руффало навряд чи можна назвати тісним, сама кухня досить вузька. Саме тому її приклад такий цінний: тут дерев’яні стільниці гармонійно "сусідять" із глянцевими кремовими фасадами, а масивний мармур доповнюється золотистою фурнітурою. 

Це не боротьба матеріалів за увагу, а вивірена симфонія, де кожен елемент на своєму місці.

Чому кухня Марка Руффало у тренді

За словами експертів, саме такий підхід стане головним орієнтиром у дизайні найближчими роками. Кухонний фахівець компанії Wren Девід Балко впевнений, що ера стерильної одноманітності добігає кінця.

"Люди більше не хочуть повної одноманітності. Вони шукають поєднання, які розповідають історію, але з теплом і стриманістю", — пояснює Балко.

 

Марк Руффало змінив уявлення про стильні кухні у 2026 році (фото) - фото 1
Марк Руффало на кухні. Фото: markruffalo/Instagram

На його думку, ми рухаємося до так званого "кураторського контрасту". Це не має нічого спільного з хаотичним максималізмом.

Навпаки, це тонка робота з фактурами, яка перегукується з актуальною зараз естетикою. Як каже сам Девід: "Це не максималізм, а ретельно зібраний баланс".

Маленька кухня ідеї на прикладі зірок

Якщо ви хочете додати кухні характеру, не обов'язково бути голлівудською зіркою. Спробуйте почати з малого: виберіть два кольори для фасадів (верх і низ), або поєднайте дерев’яну текстуру з гладкою фарбованою поверхнею. Можна зробити акцент лише на кухонному острові або використати контрастну стільницю.

Приклад Руффало доводить головне: навіть найвужча кухня може бути елегантною, якщо в її основі лежить не кількість дорогих матеріалів, а логіка їхнього сусідства. Схоже, саме цей затишний раціоналізм і стане головним гаслом інтер’єрів 2026 року.

Раніше ми розповідали, що незвичайного на кухні Кейт Хадсон. А також, чому дизайнери в захваті від кухні Кайлі Міноуг.

Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
