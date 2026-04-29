Кухня Хелены Бонэм Картер: как актриса превратила беспорядок в декор (фото)

Дата публикации 29 апреля 2026 20:08
Изменение тенденций дизайна интерьера: какой тренд на кухне задала актриса Хелена Бонэм Картер (фото)
Гелена Бонэм Картер. Фото: Reuters, luciacuesta_/Instagram. Коллаж: Новини.LIVE

Минимализм официально сдает позиции, а на смену "стерильным" кухням приходит уютный хаос. В 2026 году мы все больше ценим живое пространство, где каждая вещь имеет свою историю. Актриса Хелена Бонэм Картер стала главной вдохновительницей этого стиля, показав, что пространство должно вдохновлять, а не напоминать операционную.

Дом звезды в Северном Лондоне — это настоящий манифест эксцентричности, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens.

Ее кухня наполнена жизнью: вместо пустых столешниц здесь красуются коллекции чашек, подвешенные на крючках, яркие полотенца и техника, которую никто не прячет за фасадами. Друг актрисы, ресторатор Кит Макнелли, назвал ее дом "самым красивым и странным домом, который он когда-либо видел".

Как организовать хранение на кухне

Секрет такого интерьера — в переходе к вертикальному пространству. Когда места мало, стены становятся вашим лучшим другом. Стеллажи до самого потолка и открытые полки позволяют держать под рукой все необходимое, одновременно создавая эффектный визуальный ряд.

"Беспорядок не обязательно должен быть хаотичным. Когда он организован сознательно, пространство становится безопасным, волшебным и приветливым. Слишком вылизанные интерьеры часто кажутся безжизненными и холодными", — объясняет эксперт Магдалена Герасинская.

Читайте также:

 

Кухня Гелени Бонем Картер: як акторка перетворила безлад на декор (фото) - фото 1
Кухня Хелены Бонэм Картер. Фото: luciacuesta_/Instagram

В 2026 году в моде вещи, вызывающие эмоции. Старые поваренные книги, памятная посуда или корзины с фруктами, подвешенные к потолку, добавляют дому души. Главное — найти баланс между декором и функциональностью.

"Используйте каждый сантиметр стен. Крючки под шкафами для кофейных чашек или подвесные корзины для овощей мгновенно освобождают рабочую поверхность, сохраняя при этом атмосферу уюта", — советует дизайнер Нина Лихтенштейн.

Чтобы воссоздать стиль Гелены, не нужно делать капитальный ремонт. Эксперты советуют добавить открытые полки, подобрать их в тон стен или сделать акцентными с помощью подсветки. Это идеальное решение для тех, кто хочет видеть свой дом настоящим, а не просто картинкой из каталога.

Как сообщали Новини.LIVE, секрет уютной кухни скрывается в умении совместить функциональность с дизайном, который будет оставаться актуальным десятилетиями. Именно поэтому бело-голубая гамма в доме Риз Уизерспун стала настоящим хитом: благодаря нестандартным акцентам классический дуэт лишился излишней строгости и заиграл новыми красками. Такое решение не просто выглядит свежо, но и возглавляет список самых жизнеспособных интерьерных трендов 2026 года.

Также Новини.LIVE рассказывали, что на смену масштабным ремонтам с использованием драгоценного камня пришел трезвый прагматизм. Эстетику сезона задал Дэвид Бекхэм, который просто добавил на свою кухню стальной фартук — этот лаконичный штрих мгновенно освежил пространство без лишней пыли и космических затрат. Прямое доказательство того, что одна меткая деталь способна превратить интерьер в ультрасовременный, избавляя от необходимости разрушать стены.

Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости
Катерина Балаева
