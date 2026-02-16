Дизайн кухни "Мисс Вселенная" Оливии Калпо удивил неожиданными сочетаниями (фото)

Оливия Калпо. Фото: Reuters

Если вы ищете вдохновения для ремонта, загляните в гости к Оливии Калпо. Ее кухня — это мастер-класс по тому, как сделать белый интерьер на кухне не "стерильным", а по-настоящему живым.

На первый взгляд все просто: много белого, мрамор и дерево. Но магия кроется в деталях? рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens.

Кухня Оливии Калпо и особенности дизайна

Здесь глянцевая плитка интересно играет со светом, добавляя пространству глубины, а мраморные столешницы отвечают за тот самый "тихий люкс". Однако, если бы не деревянные фасады, кухня могла бы казаться холодной.

Именно теплое дерево "заземляет" интерьер, делая его уютным местом для утреннего кофе, а не просто картинкой из Pinterest.

Кухня Оливии Калпо. Фото: oliviaculpo/Instagram

Белая кухня в скандинавском стиле тренды

Этот подход идеально вписывается в современное видение скандинавского стиля. Том Хоули, креативный директор одноименного бренда, отмечает, что сейчас мы наблюдаем отход от холодного минимализма.

Люди все чаще выбирают "теплые нейтралы" и многослойные фактуры.

По словам Хоули, кухня сегодня — это не только об эргономике, а прежде всего об эмоциональном комфорте. Мы хотим касаться тактильного камня и чувствовать тепло натурального дерева.

Оливия Калпо на кухне. Фото: oliviaculpo/Instagram

Секрет вневременного дизайна

Почему этот интерьер не надоест за год? Потому что сочетание мрамора, дерева и латунных акцентов — это база, которая стоит вне трендов:

Мрамор — это о вечности и статусе. Дерево — о домашнем тепле. Металл — это финальный штрих, как удачно подобранные украшения к платью.

Пример Калпо доказывает: чтобы создать современное пространство, не обязательно гоняться за яркими цветами. Достаточно научиться правильно "миксовать" текстуры. Тогда ваша кухня будет выглядеть актуальной и сегодня, и через десять лет.

Ранее мы рассказывали, что кухня Ким Кардашьян в Хайден-Хиллз — это доказательство того, что минимализм не должен быть скучным. Созданное в дуэте с Акселем Вервордтом, это пространство показывает, как мастерская работа с нейтральными тонами делает интерьер по-настоящему глубоким.

А также, что кухня Селены Гомес лишь кажется типичным примером белой классики с мраморными столешницами и вылизанным интерьером. На самом деле пространство лишено "больничной" скуки благодаря удачно подобранной фурнитуре. Именно мелкие детали делают этот дизайн живым и стильным, а не просто очередным светлым помещением.