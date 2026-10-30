Багатоповерхівки в Києві. Фото: Новини.LIVE

Після придбання нерухомості власник може зіткнутися зі скасуванням державної реєстрації права на майно. У такій ситуації виникає питання, чи може новий власник оскаржити наказ Міністерства юстиції та як захистити свої права. Верховний Суд має визначити підхід до розгляду такого спору.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Судово-юридичну газету.

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Чому виник спір щодо реєстрації нерухомості

Міністерство юстиції України розглядає скарги у сфері державної реєстрації та за наявності передбачених законом підстав може скасовувати рішення державних реєстраторів. Проте такі рішення можуть зачіпати інтереси людей, які вже набули право на нерухомість.

У центрі судового спору — питання, чи має новий власник право самостійно оскаржити наказ Мін’юсту, яким скасували державну реєстрацію майна.

Які ризики виникають для власника нерухомості

Державна реєстрація підтверджує офіційне визнання права на нерухомість. Якщо реєстраційний запис скасовано, власник може зіткнутися з юридичними перешкодами під час розпорядження майном.

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Водночас скасування реєстрації не завжди означає, що спір про те, кому належить нерухомість, остаточно вирішено. Для захисту своїх інтересів власнику важливо з’ясувати підстави скасування, перевірити документи та визначити належний спосіб судового оскарження.

Що має визначити Верховний Суд

Під час розгляду подібних справ важливо встановити не лише те, чи були порушення в діях Мін’юсту, а й те, чи забезпечить обраний спосіб оскарження реальний захист права власності.

Вирішальними можуть бути обставини набуття нерухомості, зміст наказу Міністерства юстиції та характер порушення прав нового власника. Від цього залежить, чи зможе судове рішення відновити порушене право.

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