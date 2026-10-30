Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Купили жилье и лишились регистрации: как новому владельцу защитить свои права

Купили жилье и лишились регистрации: как новому владельцу защитить свои права

Ua ru
30 октября 2026 16:35
Отменили регистрацию недвижимости: как не лишиться права на имущество Новини.LIVE
Многоэтажные дома в Киеве. Фото: Новини.LIVE

После приобретения недвижимости владелец может столкнуться с отменой государственной регистрации права на имущество. В такой ситуации возникает вопрос: может ли новый владелец обжаловать приказ Министерства юстиции и как защитить свои права. Верховный Суд должен определить подход к рассмотрению такого спора.

Об этом сообщает Новини.LIVE  со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Реклама

Почему возник спор относительно регистрации недвижимости

Министерство юстиции Украины рассматривает жалобы в сфере государственной регистрации и при наличии предусмотренных законом оснований может отменять решения государственных регистраторов. Однако такие решения могут затрагивать интересы людей, которые уже приобрели право на недвижимость.

В центре судебного спора — вопрос, имеет ли новый владелец право самостоятельно обжаловать приказ Минюста, которым была отменена государственная регистрация имущества.

Какие риски возникают для собственника недвижимости

Государственная регистрация подтверждает официальное признание права на недвижимость. Если регистрационная запись аннулирована, собственник может столкнуться с юридическими препятствиями при распоряжении имуществом.

Читайте также:

В то же время отмена регистрации не всегда означает, что спор о том, кому принадлежит недвижимость, окончательно решен. Для защиты своих интересов владельцу важно выяснить основания отмены, проверить документы и определить надлежащий способ судебного обжалования.

Что должен определить Верховный Суд

При рассмотрении подобных дел важно установить не только то, были ли нарушения в действиях Минюста, но и то, обеспечит ли выбранный способ обжалования реальную защиту права собственности.

Решающими могут быть обстоятельства приобретения недвижимости, содержание приказа Министерства юстиции и характер нарушения прав нового собственника. От этого зависит, сможет ли судебное решение восстановить нарушенное право.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие условия договора аренды могут оставить арендаторов без жилья. Даже своевременная оплата не всегда гарантирует, что аренда продлится до окончания срока договора. Поэтому арендаторам важно проверять условия досрочного расторжения договора и сроки освобождения жилья.

Также Новини.LIVE сообщали, какой город потерял 27% объявлений о продаже квартир за год. В Ивано-Франковске предложение квартир на продажу сократилось на 27% по сравнению с сентябрем 2025 года. В то же время в Одессе количество объявлений выросло на 32%, а в Киеве уменьшилось на 4%.

жилье имущество собственность документы на недвижимость право собственности на недвижимость
Яна Тихолаз - редактор
Автор:
Яна Тихолаз

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации