Многоэтажные дома в Киеве. Фото: Новини.LIVE

После приобретения недвижимости владелец может столкнуться с отменой государственной регистрации права на имущество. В такой ситуации возникает вопрос: может ли новый владелец обжаловать приказ Министерства юстиции и как защитить свои права. Верховный Суд должен определить подход к рассмотрению такого спора.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

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Почему возник спор относительно регистрации недвижимости

Министерство юстиции Украины рассматривает жалобы в сфере государственной регистрации и при наличии предусмотренных законом оснований может отменять решения государственных регистраторов. Однако такие решения могут затрагивать интересы людей, которые уже приобрели право на недвижимость.

В центре судебного спора — вопрос, имеет ли новый владелец право самостоятельно обжаловать приказ Минюста, которым была отменена государственная регистрация имущества.

Какие риски возникают для собственника недвижимости

Государственная регистрация подтверждает официальное признание права на недвижимость. Если регистрационная запись аннулирована, собственник может столкнуться с юридическими препятствиями при распоряжении имуществом.

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В то же время отмена регистрации не всегда означает, что спор о том, кому принадлежит недвижимость, окончательно решен. Для защиты своих интересов владельцу важно выяснить основания отмены, проверить документы и определить надлежащий способ судебного обжалования.

Что должен определить Верховный Суд

При рассмотрении подобных дел важно установить не только то, были ли нарушения в действиях Минюста, но и то, обеспечит ли выбранный способ обжалования реальную защиту права собственности.

Решающими могут быть обстоятельства приобретения недвижимости, содержание приказа Министерства юстиции и характер нарушения прав нового собственника. От этого зависит, сможет ли судебное решение восстановить нарушенное право.

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