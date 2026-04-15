Пільги для військових: коли військові можуть придбати житло дешевше у 2026 році

Купівля будинку для військовослужбовців у 2026 році стала значно доступнішою завдяки державним програмам. Після років служби та постійних переїздів власне житло стає не лише мрією, а й реальною ціллю. Держава пропонує одразу кілька механізмів підтримки — від дешевих кредитів до прямих виплат.

Редакція Новини.LIVE розповідає про головні умови, коли військові можуть купити будинок дешевше.

Пільгова іпотека "єОселя" для військовослужбовців

Основний інструмент, яким користується більшість захисників — це програма "єОселя". Військовослужбовці за контрактом мають право на кредит під 3% річних, що значно вигідніше за будь-які ринкові умови.

За умовами програми, перший внесок становить від 20% вартості будинку. Термін кредитування складає до 20 років. Приватний будинок можна обрати за умови, що йому не більше 10 років у великих містах, або без обмежень у невеликих населених пунктах.

Грошова компенсація на придбання житла військовим

Окрім кредитів, існує механізм прямої виплати коштів. Це регулюється урядовою постановою №728, яка визначає порядок забезпечення житлом через виплату грошової компенсації.

Хто може розраховувати на виплату:

Особи з інвалідністю внаслідок війни 1-2 груп. Сім’ї загиблих захисників. Учасники бойових дій, які мають статус внутрішньо переміщених осіб.

Ці кошти можна використати для купівлі будинку без оформлення кредиту або як вагомий початковий внесок.

Пільги при оформленні будинку

Мало хто знає, що заощадити можна не тільки на вартості об'єкта, а й на супутніх витратах. Згідно із законом України "Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування", особи, які купують житло вперше, можуть бути звільнені від сплати 1% пенсійного збору.

Також ветерани часто мають право на знижені ставки нотаріальних послуг у державних конторах та звільнення від сплати державного мита при здійсненні певних правочинів.

Що ще треба знати про єОселю

Державна підтримка поки не зробила іпотеку по-справжньому масовою, адже більшість українців і далі стикаються з бар’єрами на шляху до власного дому, наголосив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв'ю Новини.LIVE.

Попри колосальний попит, умови програми "єОселя" залишаються предметом жорстких дискусій, особливо в питанні стартового капіталу позичальника. Гетманцев переконаний, що фінансова участь громадянина є критичною.

"Перший внесок має бути, це моя позиція. Я вважаю, що все ж таки перший внесок 10% люди мають внести", — каже політик.

Такий підхід, на думку голови профільного комітету, гарантує серйозність намірів покупця та стабільність системи.

Гетманцев наполягає на важливості відповідальності, бо для людини "це має бути не подарунок, це має бути їх спільна участь в цьому проєкті".

Як повідомляли Новини.LIVE, програма "єОселя" досі є ключовим механізмом для купівлі бюджетної нерухомості, проте навколо пільг для ветеранів у 2026 році виникає чимало міфів. Зокрема, наявність посвідчення УБД ще не гарантує автоматичне отримання кредиту під 3%, адже критерії відбору стали значно суворішими.

Також Новини.LIVE розповідали, що попри поширену думку, що без солідної суми на старті шлях до власного дому через єОселю закритий, на ринку з’явилися лазівки, які дозволяють обійти правило обов’язкового першого внеску.