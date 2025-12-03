Відео
Головна Ринок нерухомості Купівля квартира за дорученням — що треба перевірити при угоді

Купівля квартира за дорученням — що треба перевірити при угоді

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 06:12
Купівля квартири за дорученням в Україні — що важливо врахувати
Люди з документами. Фото: Freepik

Процедура купівлі квартири через представника стала затребуваною через часті поїздки, зайнятість та інші життєві обставини. Закон дозволяє оформлювати угоди за дорученням, але успіх залежить від точності документів та ретельної перевірки кожного кроку.

Редакція Новини.LIVE розповідає про типові ризики, вимоги та практику нотаріального супроводу, щоб показати, що саме впливає на безпеку покупки.

Що таке купівля квартири за дорученням

Доручення надає представнику право діяти від імені власника або покупця. Документ оформлюється нотаріально й чітко фіксує повноваження. Саме деталізація визначає, чи зможе представник підписувати договір, отримувати довідки та завершувати реєстраційні процедури.

Занадто вузька форма стає перешкодою для угоди, тому важливо перевіряти формулювання перед початком будь-яких дій.

Які документи потрібні для купівлі за дорученням

Операція потребує повного та коректно підготовленого набору документів.

Документи покупця:

  • паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
  • ідентифікаційний код;
  • нотаріально оформлене доручення.

Документи продавця:

  • правовстановлюючі акти;
  • технічний паспорт;
  • довідка про зареєстрованих осіб;
  • згода другого з подружжя (за потреби).

"Особливу увагу приділяють дорученню. Якщо в ньому пропущено право на укладання договору, нотаріус зобов’язаний відмовити у проведенні угоди", — зазначає нотаріус Євгенія Аверіна.

Перевірка довіреності у нотаріуса

Нотаріальна перевірка включає підтвердження дійсності документа, терміну його чинності та повноважень представника.

Спеціаліст переглядає записи у державному реєстрі та оцінює, чи не відкликано доручення.

Ризики купівлі квартири за дорученням

Покупці найчастіше хвилюються через можливі зміни статусу власника чи скасування доручення. Окремі ризики пов’язані з підробленими документами або спорами щодо нерухомості.

Уникнути цього допомагають додаткові перевірки:

  • підтвердження відсутності судових спорів;
  • контроль актуальності доручення;
  • перевірка власника через відкриті реєстри.

Процедура купівлі квартири за дорученням

Процес будується на послідовності та фіксації кожного етапу.

Ключові кроки:

  • вибір об’єкта та перевірка його документів;
  • узгодження умов між сторонами;
  • підписання договору представником;
  • нотаріальне посвідчення угоди;
  • державна реєстрація права власності.

Після внесення відомостей до реєстру покупець стає офіційним власником, а представник завершує свою роль. Такий формат особливо зручний у ситуаціях, коли особиста присутність неможлива, але покупець прагне законної та прозорої угоди.

Як повідомлялось, сучасний український ринок нерухомості формується під дією значної кількості чинників, таких як воєнні дії, економічні коливання, міграційні процеси, державна підтримка житлового фінансування та висока собівартість будівництва. 

Також ми розповідали, що питання продажу квартири  з обтяженнями в Україні не втрачає своєї гостроти. Нерідко власники стикаються з наявністю заборгованості, що може бути пов'язана як із комунальними платежами, так і з кредитними зобов’язаннями.

нерухомість житло документи купити квартиру квартира довіреність
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
