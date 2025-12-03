Покупка квартиры по доверенности в Украине — что важно учесть

Покупка квартира по доверенности — что надо проверить при сделке
Процедура покупки квартиры через представителя стала востребованной из-за частых поездок, занятости и других жизненных обстоятельств. Закон позволяет оформлять сделки по доверенности, но успех зависит от точности документов и тщательной проверки каждого шага.
Редакция Новини.LIVE рассказывает о типичных рисках, требованиях и практике нотариального сопровождения, чтобы показать, что именно влияет на безопасность покупки.
Что такое покупка квартиры по доверенности
Доверенность предоставляет представителю право действовать от имени собственника или покупателя. Документ оформляется нотариально и четко фиксирует полномочия. Именно детализация определяет, сможет ли представитель подписывать договор, получать справки и завершать регистрационные процедуры.
Слишком узкая форма становится препятствием для сделки, поэтому важно проверять формулировки перед началом любых действий.
Какие документы нужны для покупки по доверенности
Сделка требует полного и корректно подготовленного набора документов.
Документы покупателя:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- идентификационный код;
- нотариально оформленная доверенность.
Документы продавца:
- правоустанавливающие акты;
- технический паспорт;
- справка о зарегистрированных лицах;
- согласие второго супруга (при необходимости).
"Особое внимание уделяют доверенности. Если в ней пропущено право на заключение договора, нотариус обязан отказать в проведении сделки", — отмечает нотариус Евгения Аверина.
Проверка доверенности у нотариуса
Нотариальная проверка включает подтверждение действительности документа, срока его действия и полномочий представителя.
Специалист просматривает записи в государственном реестре и оценивает, не отозвана ли доверенность.
Риски покупки квартиры по доверенности
Покупатели чаще всего волнуются из-за возможных изменений статуса владельца или отмены доверенности. Отдельные риски связаны с поддельными документами или спорами по недвижимости.
Избежать этого помогают дополнительные проверки:
- подтверждение отсутствия судебных споров;
- контроль актуальности доверенности;
- проверка владельца через открытые реестры.
Процедура покупки квартиры по доверенности
Процесс строится на последовательности и фиксации каждого этапа.
Ключевые шаги:
- выбор объекта и проверка его документов;
- согласование условий между сторонами;
- подписание договора представителем;
- нотариальное удостоверение сделки;
- государственная регистрация права собственности.
После внесения сведений в реестр покупатель становится официальным владельцем, а представитель завершает свою роль. Такой формат особенно удобен в ситуациях, когда личное присутствие невозможно, но покупатель стремится к законной и прозрачной сделке.
