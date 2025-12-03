Видео
Покупка квартира по доверенности — что надо проверить при сделке

Дата публикации 3 декабря 2025 06:12
Покупка квартиры по доверенности в Украине — что важно учесть
Люди с документами. Фото: Freepik

Процедура покупки квартиры через представителя стала востребованной из-за частых поездок, занятости и других жизненных обстоятельств. Закон позволяет оформлять сделки по доверенности, но успех зависит от точности документов и тщательной проверки каждого шага.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о типичных рисках, требованиях и практике нотариального сопровождения, чтобы показать, что именно влияет на безопасность покупки.

Читайте также:

Что такое покупка квартиры по доверенности

Доверенность предоставляет представителю право действовать от имени собственника или покупателя. Документ оформляется нотариально и четко фиксирует полномочия. Именно детализация определяет, сможет ли представитель подписывать договор, получать справки и завершать регистрационные процедуры.

Слишком узкая форма становится препятствием для сделки, поэтому важно проверять формулировки перед началом любых действий.

Какие документы нужны для покупки по доверенности

Сделка требует полного и корректно подготовленного набора документов.

Документы покупателя:

  • паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
  • идентификационный код;
  • нотариально оформленная доверенность.

Документы продавца:

  • правоустанавливающие акты;
  • технический паспорт;
  • справка о зарегистрированных лицах;
  • согласие второго супруга (при необходимости).

"Особое внимание уделяют доверенности. Если в ней пропущено право на заключение договора, нотариус обязан отказать в проведении сделки", — отмечает нотариус Евгения Аверина.

Проверка доверенности у нотариуса

Нотариальная проверка включает подтверждение действительности документа, срока его действия и полномочий представителя.

Специалист просматривает записи в государственном реестре и оценивает, не отозвана ли доверенность.

Риски покупки квартиры по доверенности

Покупатели чаще всего волнуются из-за возможных изменений статуса владельца или отмены доверенности. Отдельные риски связаны с поддельными документами или спорами по недвижимости.

Избежать этого помогают дополнительные проверки:

  • подтверждение отсутствия судебных споров;
  • контроль актуальности доверенности;
  • проверка владельца через открытые реестры.

Процедура покупки квартиры по доверенности

Процесс строится на последовательности и фиксации каждого этапа.

Ключевые шаги:

  • выбор объекта и проверка его документов;
  • согласование условий между сторонами;
  • подписание договора представителем;
  • нотариальное удостоверение сделки;
  • государственная регистрация права собственности.

После внесения сведений в реестр покупатель становится официальным владельцем, а представитель завершает свою роль. Такой формат особенно удобен в ситуациях, когда личное присутствие невозможно, но покупатель стремится к законной и прозрачной сделке.

Как сообщалось, современный украинский рынок недвижимости формируется под действием значительного количества факторов, таких как военные действия, экономические колебания, миграционные процессы, государственная поддержка жилищного финансирования и высокая себестоимость строительства.

Также мы рассказывали, что вопрос продажи квартиры с долгами в Украине не теряет своей остроты. Нередко владельцы сталкиваются с наличием задолженности, которая может быть связана как с коммунальными платежами, так и с кредитными обязательствами.

недвижимость жилье документы купить квартиру квартира доверенность
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
