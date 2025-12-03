Покупка квартиры по доверенности в Украине — что важно учесть

Люди с документами. Фото: Freepik

Процедура покупки квартиры через представителя стала востребованной из-за частых поездок, занятости и других жизненных обстоятельств. Закон позволяет оформлять сделки по доверенности, но успех зависит от точности документов и тщательной проверки каждого шага.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о типичных рисках, требованиях и практике нотариального сопровождения, чтобы показать, что именно влияет на безопасность покупки.

Что такое покупка квартиры по доверенности

Доверенность предоставляет представителю право действовать от имени собственника или покупателя. Документ оформляется нотариально и четко фиксирует полномочия. Именно детализация определяет, сможет ли представитель подписывать договор, получать справки и завершать регистрационные процедуры.

Слишком узкая форма становится препятствием для сделки, поэтому важно проверять формулировки перед началом любых действий.

Какие документы нужны для покупки по доверенности

Сделка требует полного и корректно подготовленного набора документов.

Документы покупателя:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код;

нотариально оформленная доверенность.

Документы продавца:

правоустанавливающие акты;

технический паспорт;

справка о зарегистрированных лицах;

согласие второго супруга (при необходимости).

"Особое внимание уделяют доверенности. Если в ней пропущено право на заключение договора, нотариус обязан отказать в проведении сделки", — отмечает нотариус Евгения Аверина.

Проверка доверенности у нотариуса

Нотариальная проверка включает подтверждение действительности документа, срока его действия и полномочий представителя.

Специалист просматривает записи в государственном реестре и оценивает, не отозвана ли доверенность.

Риски покупки квартиры по доверенности

Покупатели чаще всего волнуются из-за возможных изменений статуса владельца или отмены доверенности. Отдельные риски связаны с поддельными документами или спорами по недвижимости.

Избежать этого помогают дополнительные проверки:

подтверждение отсутствия судебных споров;

контроль актуальности доверенности;

проверка владельца через открытые реестры.

Процедура покупки квартиры по доверенности

Процесс строится на последовательности и фиксации каждого этапа.

Ключевые шаги:

выбор объекта и проверка его документов;

согласование условий между сторонами;

подписание договора представителем;

нотариальное удостоверение сделки;

государственная регистрация права собственности.

После внесения сведений в реестр покупатель становится официальным владельцем, а представитель завершает свою роль. Такой формат особенно удобен в ситуациях, когда личное присутствие невозможно, но покупатель стремится к законной и прозрачной сделке.

