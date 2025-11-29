Які документи підтверджують легальність коштів при купівлі квартири

Жінка читає документи. Фото: Freepik

Під час купівлі квартири в Україні перевірка походження грошей стала звичною частиною угоди. Посилення фінансового моніторингу, міжнародний обмін даними та суворіші вимоги банків і нотаріусів призвели до того, що навіть легально зароблені та роками накопичувані кошти необхідно документально підтверджувати.

Якщо покупець не може показати прозору фінансову історію, процедура може затягнутися або зовсім зупинитися, наголошують в АН "Маяк".

Реклама

Читайте також:

Хоча закон формально не вимагає довідки про доходи при підписанні договору, на практиці без документів, що пояснюють джерело грошей, провести оплату нерухомості майже неможливо. Фінансові установи повинні переконатися, що кошти не мають сумнівного походження.

Які документи підтверджують походження грошей

Набір документів залежить від того, звідки покупець отримав гроші. Жодна установа не може вимагати лише один конкретний документ, оскільки фінансові ситуації різні.

Найчастіше використовують такі підтвердження:

довідка про доходи для працівників, які мають офіційну зарплату;

довідка з Пенсійного фонду для отримувачів державних пенсій;

податкова декларація для підприємців, орендодавців, інвесторів та власників пасивних доходів;

свідоцтво про спадщину, якщо кошти надійшли після її оформлення;

договір дарування, коли гроші подарували родичі (зі свого боку вони також мають підтвердити джерело коштів);

договір продажу майна, якщо гроші отримані від реалізації авто, землі чи нерухомості;

кредитний договір, коли житло купують за кредитні кошти;

довідка банку про проведений фінмоніторинг, якщо гроші вже перевірялися на рахунку;

судові документи, коли кошти надійшли за рішенням суду, наприклад через компенсацію чи стягнення боргу.

Головна мета покупця — довести законність коштів і показати логічну послідовність фінансових операцій.

"Щоб перевірка пройшла швидше, варто підготувати пакет документів заздалегідь та визначити, який саме папір найкраще підтверджує походження тієї чи іншої суми. Чим зрозуміліша історія надходження грошей та їх руху, тим менше затримок виникає під час оформлення угоди", — констатують експерти.

Як повідомлялось, попри підвищення цін на нерухомість у Києві, шанси накопичити кошти на власну квартиру фактично зросли. Доступність житла для киян збільшилася, оскільки подорожчання на 7-10% виявилося меншим, ніж зростання їхніх середніх зарплат.

Також ми розповідали, що попри менш вигідні, ніж на початку року, умови, попит на іпотечне житло знову демонструє зростання. Згідно з останніми даними Нацбанку, найвища активність оформлення кредитів спостерігається у регіонах зі стабільним попитом та швидким розвитком забудови.