Ціни на квартири у 2026 році — в яких містах України найбільше подорожчає житло на первинці

Прогноз ринку первинної нерухомості в Україні на 2026 рік демонструє помітне зростання у більшості великих міст. Попит на новобудови зберігається високим, а будівельна собівартість продовжує рухати ціни вгору.

Як розповіла Новини.LIVE рієлторка Марина Куць, темпи здорожчання можуть бути від 15% до 20% протягом року, і це стане одним із ключових трендів найближчого періоду.

Для кращого розуміння загальної картини експерти радять стежити за кількома факторами впливу:

збільшення вартості будматеріалів;

зростання попиту у великих агломераціях;

відновлення інфраструктури та повернення населення.

Ціни на квартири у Києві у 2026 році

Столиця традиційно утримує найактивніший попит, однак ринок стає більш вибірковим. За словами Марини Куць, очікування наступні — у Києві зростання може бути від 5% до 20%.

При цьому частина покупців дивитиметься у бік передмість, де нижча собівартість і вище відчуття безпеки.

Київський ринок рухатиме:

стабільний попит серед інвесторів;

нові проєкти з підвищеним рівнем енергоефективності;

бажання покупців інвестувати у більш захищені об’єкти.

Ціни на первинне житло в Одесі

Одеса може стати лідером майбутнього зростання.

"В Одесі можливе подорожчання на 10-18%, особливо в сегменті однокімнатних квартир", — каже Марина Куць.

Саме цей формат користується найвищим попитом через доступніший бюджет та зменшений ризик простою.

На вартість житла в Одесі значно впливають:

повернення населення;

активність локальних забудовників;

дефіцит якісного житла у центральних районах.

Ціни в новобудовах Харкова

Попри складні умови регіону, первинний ринок Харкова демонструє відновлення. За словами Марини Куць, місто додасть у ціні від 8% до 15%, оскільки потреба в новому житлі лише зростає.

Забудовники презентують проєкти з посиленою безпекою, що стає одним із найважливіших чинників вибору.

Ціни на квартири у Львові у 2026 році

Західний регіон залишається центром стабільного попиту. Львів приваблює внутрішніх переселенців, бізнес та інвесторів, тому ціни зростають передбачувано.

За прогнозами Марини Куцт, подорожчання становитиме 7-14% за квадратний метр, що відповідає загальній динаміці регіону.

Ціни на квартирі в Дніпрі у 2026 році

Дніпро демонструє стриманіші темпи зростання, але тенденція все одно позитивна.

"Наступного року ціни можуть зрости від 3% до 10%", — підкреслює Марина Куць.

Місто поступово нарощує обсяги будівництва, але його ринок залишається збалансованим.

Як повідомлялось, в Україні перевірка походження коштів стала обов'язковою процедурою при купівлі нерухомості. Через посилення фінансового моніторингу та суворі вимоги нотаріусів і банків, покупці тепер повинні документально підтверджувати навіть ті кошти, які були легально зароблені та накопичені протягом багатьох років.

Також ми розповідали, що попри менш вигідні умови, ніж на початку року, попит на житло в кредит знову демонструє зростання. За даними Нацбанку, українці активніше беруть іпотеку, особливо у регіонах зі швидким розвитком забудови та стійким попитом на нерухомість.