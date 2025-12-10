Покупка квартиры в новостройке — как в 2026 году минимизировать риски при сделке

Новостройка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине рынок недвижимости в 2026 году будет сохранять высокую активность, но вместе с ней — и значительные риски. Контроль за сделками усилен, а девелоперы работают в сложных финансовых условиях. Поэтому покупателю нужно действовать внимательно и предусмотрительно.

Правильная юридическая проверка — это не предостережение, а реальная необходимость, отмечает адвокат Иван Топор.

Проверка застройщика и риски двойных продаж

Одной из самых опасных ловушек остается возможность двойной продажи. На первичном рынке до сих пор встречаются случаи, когда инвестор пытается подтвердить свое право через суд, а девелопер в это время продает ту же квартиру другому человеку.

"Пока идет суд, новый покупатель может не знать о споре, а потом потерять все", — подчеркивает Топор.

Чтобы не оказаться в такой ситуации, стоит проверить:

судебные споры в отношении застройщика;

упоминания об объекте в реестре решений;

наличие гарантий об отсутствии других договоров.

Полезно также прописывать условия, которые делают невозможным скрытые обязательства или параллельные продажи.

Финансовые риски и внезапные доплаты

В 2026 году продолжат действовать риски вынужденных доплат. Рост себестоимости строительства заставляет девелоперов перекладывать часть расходов на покупателей.

Частой ситуацией является:

требование доплатить за повышение себестоимости;

угроза расторжения договора в случае отказа;

возврат денег в старом гривневом эквиваленте.

Особенно внимательным должен быть тот, кто покупает права через переуступку — реальная сумма сделки может не совпадать с той, что фиксировал застройщик несколько лет назад.

Для защиты стоит настаивать на привязке расчетов к:

инфляции;

курсу доллара;

рыночной индексации.

Это поможет избежать непредсказуемых потерь, если девелопер расторгнет договор.

Важность договоров БОН

После принятия закона о гарантировании прав на будущие объекты недвижимости (БОН) застройщики с разрешениями после октября 2022 года не могут продавать имущественные права. Единственный законный механизм — договоры БОН.

Нарушение этих требований создает риск, что покупатель не сможет оформить право собственности после ввода дома в эксплуатацию. Девелоперы иногда обещают заменить договор позже, но такая модель оставляет покупателя полностью зависимым от доброй воли компании.

"Инвестор должен заключать только те договоры, которые соответствуют действующим нормам — это главный элемент безопасности", — отмечает Топор.

