Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Покупка квартиры — какие могут быть риски при сделке в 2026 году

Покупка квартиры — какие могут быть риски при сделке в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 06:12
Покупка квартиры в новостройке — как в 2026 году минимизировать риски при сделке
Новостройка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине рынок недвижимости в 2026 году будет сохранять высокую активность, но вместе с ней — и значительные риски. Контроль за сделками усилен, а девелоперы работают в сложных финансовых условиях. Поэтому покупателю нужно действовать внимательно и предусмотрительно.

Правильная юридическая проверка — это не предостережение, а реальная необходимость, отмечает адвокат Иван Топор.

Реклама
Читайте также:

Проверка застройщика и риски двойных продаж

Одной из самых опасных ловушек остается возможность двойной продажи. На первичном рынке до сих пор встречаются случаи, когда инвестор пытается подтвердить свое право через суд, а девелопер в это время продает ту же квартиру другому человеку.

"Пока идет суд, новый покупатель может не знать о споре, а потом потерять все", — подчеркивает Топор.

Чтобы не оказаться в такой ситуации, стоит проверить:

  • судебные споры в отношении застройщика;
  • упоминания об объекте в реестре решений;
  • наличие гарантий об отсутствии других договоров.

Полезно также прописывать условия, которые делают невозможным скрытые обязательства или параллельные продажи.

Финансовые риски и внезапные доплаты

В 2026 году продолжат действовать риски вынужденных доплат. Рост себестоимости строительства заставляет девелоперов перекладывать часть расходов на покупателей.

Частой ситуацией является:

  • требование доплатить за повышение себестоимости;
  • угроза расторжения договора в случае отказа;
  • возврат денег в старом гривневом эквиваленте.

Особенно внимательным должен быть тот, кто покупает права через переуступку — реальная сумма сделки может не совпадать с той, что фиксировал застройщик несколько лет назад.

Для защиты стоит настаивать на привязке расчетов к:

  • инфляции;
  • курсу доллара;
  • рыночной индексации.

Это поможет избежать непредсказуемых потерь, если девелопер расторгнет договор.

Важность договоров БОН

После принятия закона о гарантировании прав на будущие объекты недвижимости (БОН) застройщики с разрешениями после октября 2022 года не могут продавать имущественные права. Единственный законный механизм — договоры БОН.

Нарушение этих требований создает риск, что покупатель не сможет оформить право собственности после ввода дома в эксплуатацию. Девелоперы иногда обещают заменить договор позже, но такая модель оставляет покупателя полностью зависимым от доброй воли компании.

"Инвестор должен заключать только те договоры, которые соответствуют действующим нормам это главный элемент безопасности", — отмечает Топор.

Как сообщалось, в 2026 году на украинском рынке первичного жилья ожидается существенное оживление с положительной динамикой в большинстве региональных центров. Неизменно высокий интерес покупателей к новым квартирам и рост затрат на строительство формируют устойчивую тенденцию к удорожанию квадратных метров.

Также мы рассказывали, что приобретение жилья в новостройке неизбежно содержит определенные риски, ведь даже самые большие и современные строительные проекты не гарантируют полной безопасности средств. Поэтому критически важно перед подписанием тщательно проанализировать каждый пункт договора.

недвижимость документы застройщики купить квартиру юристы
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации