Покупка квартиры в новостройке — как в 2026 году минимизировать риски при сделке

Покупка квартиры — какие могут быть риски при сделке в 2026 году
В Украине рынок недвижимости в 2026 году будет сохранять высокую активность, но вместе с ней — и значительные риски. Контроль за сделками усилен, а девелоперы работают в сложных финансовых условиях. Поэтому покупателю нужно действовать внимательно и предусмотрительно.
Правильная юридическая проверка — это не предостережение, а реальная необходимость, отмечает адвокат Иван Топор.
Проверка застройщика и риски двойных продаж
Одной из самых опасных ловушек остается возможность двойной продажи. На первичном рынке до сих пор встречаются случаи, когда инвестор пытается подтвердить свое право через суд, а девелопер в это время продает ту же квартиру другому человеку.
"Пока идет суд, новый покупатель может не знать о споре, а потом потерять все", — подчеркивает Топор.
Чтобы не оказаться в такой ситуации, стоит проверить:
- судебные споры в отношении застройщика;
- упоминания об объекте в реестре решений;
- наличие гарантий об отсутствии других договоров.
Полезно также прописывать условия, которые делают невозможным скрытые обязательства или параллельные продажи.
Финансовые риски и внезапные доплаты
В 2026 году продолжат действовать риски вынужденных доплат. Рост себестоимости строительства заставляет девелоперов перекладывать часть расходов на покупателей.
Частой ситуацией является:
- требование доплатить за повышение себестоимости;
- угроза расторжения договора в случае отказа;
- возврат денег в старом гривневом эквиваленте.
Особенно внимательным должен быть тот, кто покупает права через переуступку — реальная сумма сделки может не совпадать с той, что фиксировал застройщик несколько лет назад.
Для защиты стоит настаивать на привязке расчетов к:
- инфляции;
- курсу доллара;
- рыночной индексации.
Это поможет избежать непредсказуемых потерь, если девелопер расторгнет договор.
Важность договоров БОН
После принятия закона о гарантировании прав на будущие объекты недвижимости (БОН) застройщики с разрешениями после октября 2022 года не могут продавать имущественные права. Единственный законный механизм — договоры БОН.
Нарушение этих требований создает риск, что покупатель не сможет оформить право собственности после ввода дома в эксплуатацию. Девелоперы иногда обещают заменить договор позже, но такая модель оставляет покупателя полностью зависимым от доброй воли компании.
"Инвестор должен заключать только те договоры, которые соответствуют действующим нормам — это главный элемент безопасности", — отмечает Топор.
