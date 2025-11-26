Відео
Покупці стали обережними — які квартири популярні на первинці

Покупці стали обережними — які квартири популярні на первинці

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 14:32
Оновлено: 12:09
Квартири у новобудовах — на якому етапі краще купують житло в Україні
Новобудова у Києві. Фото: Новини.LIVE

В Україні у 2025 році ринок новобудов демонструє впевнене відновлення. Девелопери активно запускають нові житлові комплекси, а інвестори повертаються до ранніх вкладень завдяки мінімальним цінам та знижкам до 25% при 100% оплаті. 

За даними аналітичної бази групи компаній DIM, із січня по жовтень в Україні стартували продажі у 187 нових ЖК, що на 10% більше, ніж торік.

Читайте також:

У Києві та області приріст проєктів досяг 61-70%. Тут девелопери спостерігають швидке бронювання — в перші тижні після старту іноді продається до 25-40% лотів. 

Серед факторів, що стимулюють попит:

  • можливість інвестувати на ранніх етапах за мінімальною ціною;
  • зростання кількості нових проєктів у безпечніших регіонах;
  • повернення внутрішніх інвесторів.

На якому етапі частіше купують квартири

Покупці стали значно обережнішими у виборі моменту купівлі квартири. Якщо у 2020-2021 роках частка угод на рівні котловану досягала 40%, то нині вона становить лише 10-15%.

Сьогодні понад 85% покупок відбувається на високих ступенях готовності або майже завершених об’єктах. Покупці орієнтуються на прогнозованість та мінімізацію ризиків.

Експерти називають наступні фактори, чому більшість купує вже готове житло:

  • стабільніші терміни введення в експлуатацію;
  • зниження ризиків, пов’язаних з будівництвом;
  • можливість перевірити якість об’єкта перед купівлею.

Разом з тим, аналітики DIM підкреслюють переваги інвестицій на старті.

"Ті, хто заходить у проєкт на ранніх етапах, отримують найбільший фінансовий ефект — до 40-60% зростання вартості квадратного метра до моменту здачі", — зазначають експерти.

Пропозиція на первинному ринку

В Україні зберігається системний дефіцит нового житла, підкреслюють аналітики. З моменту початку повномасштабної війни стартували лише 700-800 нових житлових комплексів або черг. Для порівняння: у довоєнні роки щороку виходили 300-400 проєктів.

Пропозиція знизилася найбільше у східних і південних регіонах. Там будівництво часто повністю зупинене або обмежене окремими локальними проєктами. Натомість захід країни та Київщина частково компенсують нестачу новобудов.

Причини, що стримують запуск нових комплексів:

  • нестача будівельних бригад;
  • складна логістика матеріалів;
  • обмежене фінансування девелоперів.

Через дефіцит пропозиції ціни на первинному ринку зростають стабільно — на 15-25% щороку, фактично незалежно від сезонності.

За прогнозами фахівців, тенденція посилиться у 2026-2027 роках. Покупці й далі обиратимуть максимально готові об’єкти, однак інвестиції на етапі котловану не втрачатимуть актуальності, особливо для тих, хто шукає більший потенціал доходності.

"Структурний дефіцит пропозиції — ключовий чинник зростання вартості житла на найближчі роки. Попит відновлюється швидше, ніж девелопери збільшують темпи будівництва", — наголошують аналітики DIM.

Як повідомлялось, через наближення українського ринку новобудов до цінового мінімуму, подальше здешевлення квартир стає малоймовірним. За прогнозами девелоперів, у найближчі роки очікується стабільне, хоч і поступове, зростання вартості квадратного метра.

Також ми розповідали, що держава відновлює контроль над будівельною галуззю, дозволяючи проводити позапланові перевірки об'єктів навіть в умовах воєнного стану. Це стало можливим завдяки змінам, ухваленим Кабінетом Міністрів до постанови №303. Таке рішення є важливим кроком для забезпечення прозорості та безпеки у процесі відновлення країни.

Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
