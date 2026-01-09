На каком этаже лучше покупать квартиру для комфортной жизни

Дом в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Выбор этажа при покупке квартиры давно перестал быть вопросом вкуса. Сегодня это взвешенное решение, которое напрямую влияет на комфорт проживания, автономность жилья и его ликвидность в будущем.

Покупатели все чаще оценивают не только вид из окна, но и практические сценарии жизни в доме, в частности во время отключений электроэнергии, отмечают в АН "Родной дом".

Какой этаж считается оптимальным для жизни

Наиболее востребованными остаются квартиры на средних этажах (где-то от 4-го до 8-го) сейчас разлетаются быстрее всего, и вот почему:

Независимость от лифта. Даже если он не работает, подъем на пятый этаж — это легкая зарядка, а не испытание на выносливость. Особенно это актуально во время отключений электроэнергии. Давление воды. Как правило, на средние этажи она доходит даже тогда, когда насосы работают на минимуме. Тепло. Вы окружены соседями со всех сторон, поэтому квартира работает как термос.

Квартиры на высоких этажах

Жилье выше 10 этажа, конечно, привлекают видами, но давайте честно:

лифтозависимость . Если в доме нет мощного генератора на лифты, вы становитесь заложником собственной квартиры;

. Если в доме нет мощного генератора на лифты, вы становитесь заложником собственной квартиры; летняя жара . Солнце жарит крышу и окна безжалостно, так что без кондиционера, который тоже хочет электричества, будет несладко;

. Солнце жарит крышу и окна безжалостно, так что без кондиционера, который тоже хочет электричества, будет несладко; вид против пыли. Да, шума меньше, воздух чище, но стоит ли оно риска каждый раз проверять графики отключений перед выходом за хлебом? Хотя, конечно, каждый человек выбирает, что подходит именно ему.

Почему избегают первого и последнего этажа

Первый этаж обычно рассматривают под коммерцию или для людей с ограниченной мобильностью. Для постоянного проживания он менее комфортен из-за шума, пыли и вопросов безопасности.

Последний этаж привлекает отсутствием соседей сверху, однако вечный страх, что крыша потечет, а летом квартира превратится в сауну. Если техэтаж над вами есть — еще куда ни шло, если нет — лучше трижды подумать.

На что обратить внимание перед покупкой

Оценивая этаж, стоит смотреть на технический паспорт дома. Наличие генераторов для лифтов и водоснабжения значительно повышает автономность. Сегодня лучший этаж тот, где вы чувствуете себя в безопасности, даже когда все вокруг выключается.

Как рассказала журналистке Новини.LIVE Насте Рейн риелтор Марина Куць, большинство покупателей в 2025 году ориентировались на одно- и двухкомнатные квартиры — они остаются самыми востребованными сегментами жилья.

Эксперт также прогнозирует, что в 2026 году квартиры продолжат дорожать.

"Будет наблюдаться дальнейший умеренный рост цен до 20% на покупку жилья", — отметила Куць.

Рост цен на обусловлен частично увеличением себестоимости строительства, инфляционными факторами и стабильным спросом на доступные квартиры.

