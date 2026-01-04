Податок на нерухомість став більше — скільки треба заплатити у 2026 році

Жінка рахує гроші. Фото: Новини.LIVE

Українцям у 2026 році варто заздалегідь підготуватися до більших рахунків за нерухомість. Ставка податку формально не змінилася, однак через зростання мінімальної зарплати автоматично збільшився і сам податок.

Згідно з Державним бюджетом на 2026 рік, мінімальна зарплата в Україні з 1 січня становить 8 647 грн замість 8 000 грн. Таким чином якщо раніше максимальна сума становила 106,5 грн за квадратний метр, то тепер вона зросла до 120 грн.

Податок на нерухомість у 2026 році

Податок сплачують не всі власники житла, а лише ті, у кого площа перевищує пільгову норму. Для квартири це 60 кв.м, для будинку – 120 кв.м.

Якщо у власності є і квартира, і будинок, загальна неоподатковувана площа становить 180 кв.м. Усе, що понад ці межі, вважається "зайвими" метрами та підлягає оподаткуванню.

Хто і скільки платитиме податку

Гроші надходять до місцевих бюджетів, тому саме громади можуть впливати на кінцеву суму. Податковий кодекс встановлює лише граничні правила: ставка не може перевищувати 1,5% мінімальної зарплати за квадратний метр.

Водночас, як зазначає OBOZ.UA, місцева влада має право зменшувати ставку або збільшувати норму площі, але посилювати умови – ні. У більшості міст правила залишилися без змін, хоча є й винятки.

Наприклад, у Львові застосовується ставка 1% від мінімалки, що у 2026 році дорівнює 80 грн за квадрат.

Скільки доведеться заплатити на практиці

Платити потрібно лише за різницю між фактичною площею та нормою. Якщо квартира має 100 кв.м, оподатковуються 40 "зайвих" метрів.

За максимальної ставки у 2026 році це 4 800 грн на рік, а у Львові – близько 3 200 грн.

Максимальна ставка зростала поступово:

2022 рік — 90 грн за кв.м;

2023-2024 роки — 97,5 грн;

2025 рік — 106,5 грн;

2026 рік — 120 грн.

Коли чекати квитанцію і що буде за борги

Податкове повідомлення мають надіслати до 1 липня 2026 року за місцем реєстрації. Водночас відсутність квитанції не звільняє від сплати.

"Те, що людина не отримала листа від податкової, не означає, що податкова нічого не нарахувала", — наголошує податкова консультантка Олександра Томашевська.

За її словами, перевірити суму можна в електронному кабінеті платника.

За прострочення до 30 днів нараховується штраф 10%, понад 30 днів – уже 20%. Окремо діє правило для великої нерухомості: якщо квартира перевищує 300 кв.м, а будинок – 500 кв.м, до податку щороку додається ще 25 тисяч гривень.

У разі ігнорування платежів податкова має право звернутися до суду, а борг супроводжуватиме власника доти, доки його не буде сплачено.

