Квартира на первинному ринку — як перед купівлею перевірити забудовника

Ринок нерухомості в Києві потроху оговтується, але купувати "метри" в будинку, який існує лише на папері або в бетоні, — це досі лотерея з високими ставками. Низька ціна і привабливі умови часто приховують юридичні проблеми, які можуть обернутися роками очікування або втратою коштів.

Як розповіла рієлторка Марина Куць у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, покупець став обережнішим, і це виправдано. Величезна кількість заморожених об'єктів навчила ринок головному правилу: ціна не є головним показником.

Експертка зазначає, що в столиці накопичився критичний масив проблемних ЖК, де люди просто застрягли в очікуванні.

"Основних ризиків кілька: це відсутність дозвільних документів, судові спори щодо землі, порушення містобудівних норм, фінансова неспроможність девелопера та затримки введення будинку в експлуатацію", — пояснює Куць у коментарі Новини.LIVE.

За її спостереженнями, багато хто досі робить фатальну помилку — закохується у візуалізацію майбутнього ЖК, забуваючи перевірити, чи має забудовник право взагалі тут щось зводити.

Як перевірити забудовника перед купівлею

Перш ніж нести гроші у відділ продажів, влаштуйте компанії справжню "ревізію". Почати варто з самої юридичної особи. Якщо забудовник — це фірма-одноденка, зареєстрована місяць тому, це вже привід напружитися.

"Компанія без завершених проєктів зі статутним капіталом у кілька тисяч гривень — це серйозний дзвіночок", — попереджає Куць.

На що звернути увагу в першу чергу:

Земля. Це фундамент вашої безпеки. Обов’язково перевірте цільове призначення ділянки. Буває так, що за документами тут має бути сквер або склад, а по факту — будують 25-поверхівку. Якщо строк оренди землі спливає через пів року, а будівництво лише на рівні котловану — це величезний ризик. Дозволи. Не вірте на слово менеджерам. Кожна фраза "документи от-от будуть" має розцінюватися як "документів немає". Суди та шлейф репутації. Зазирніть у реєстр судових рішень. Якщо навколо забудовника постійні скандали, арешти майна або конфлікти з громадою — дива не станеться, і ваш об'єкт, ймовірно, спіткає та сама доля.

"Якщо важко самостійно розібратися в документах, краще звернутися до фахівців, адже це допоможе уникнути втрати десятків, а то й сотень тисяч доларів", — підсумовує Куць.

Зрештою, краще витратити час на юриста зараз, ніж роки на надії, що ваш будинок колись таки добудують.

Зрештою, краще витратити час на юриста зараз, ніж роки на надії, що ваш будинок колись таки добудують.