Право власності — коли поділ нерухомості можливий лише в судовому порядку

В Україні спільна власність на нерухомість є поширеним явищем. Квартири та будинки часто належать подружжю, родичам або спадкоємцям одночасно. На практиці це нерідко призводить до конфліктів, коли сторони по-різному бачать подальшу долю майна. У таких випадках добровільний поділ стає неможливим, і єдиним шляхом залишається звернення до суду.

Юрист Олег Козляк у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн звертає увагу, що судовий порядок поділу застосовується не як виняток, а як реальний інструмент захисту прав співвласників.

"Судове втручання необхідне тоді, коли компроміс вичерпано або його взагалі не було", — зазначає він.

Поділ спільної власності через суд

На практиці судові процеси починаються не просто через поганий настрій власників. Найчастіше причини цілком конкретні:

Хтось із власників категорично проти будь-яких змін (принцип "ні собі, ні людям"). Неможливо фізично розділити об’єкт (наприклад, однокімнатну квартиру не перетвориш на дві окремі з різними входами). Власники не можуть визначитися, кому належить яка частина, особливо якщо майно купувалося у шлюбі або будувалося спільно.

Рішення суду щодо поділу майна

Суддя не просто ставить крапку у спорі, він обирає найбільш життєздатний варіант розподілу.

"Суд може не лише поділити майно, а й встановити порядок користування або присудити грошову компенсацію", — наголосив Козляк у коментарі Новини.LIVE.

Якщо говорити про реальні рішення, то варіантів зазвичай кілька:

визначення конкретних часток (хто і за що відповідає);

чітке закріплення кімнат за кожним власником (якщо площа дозволяє);

присудження компенсації: один власник отримує нерухомість, інший — гроші від нього;

у крайніх випадках — продаж об’єкта "з молотка" і поділ виручених коштів між усіма.

Що варто врахувати співвласникам нерухомості

Судовий поділ — це завжди час, витрати та емоційна напруга. Тому ще на початковому етапі важливо зібрати документи, оцінити технічні можливості поділу та прорахувати альтернативні варіанти. У майбутньому це дозволить уникнути затяжних спорів і фінансових втрат.

