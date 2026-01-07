Відео
Спільна нерухомість — коли поділ можливий лише через суд

Спільна нерухомість — коли поділ можливий лише через суд

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 06:12
Право власності — коли поділ нерухомості можливий лише в судовому порядку
Чоловік з документами. Фото: Freepik

В Україні спільна власність на нерухомість є поширеним явищем. Квартири та будинки часто належать подружжю, родичам або спадкоємцям одночасно. На практиці це нерідко призводить до конфліктів, коли сторони по-різному бачать подальшу долю майна. У таких випадках добровільний поділ стає неможливим, і єдиним шляхом залишається звернення до суду.

Юрист Олег Козляк у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн звертає увагу, що судовий порядок поділу застосовується не як виняток, а як реальний інструмент захисту прав співвласників. 

Читайте також:

"Судове втручання необхідне тоді, коли компроміс вичерпано або його взагалі не було", — зазначає він.

Поділ спільної власності через суд

На практиці судові процеси починаються не просто через поганий настрій власників. Найчастіше причини цілком конкретні:

  1. Хтось із власників категорично проти будь-яких змін (принцип "ні собі, ні людям").
  2. Неможливо фізично розділити об’єкт (наприклад, однокімнатну квартиру не перетвориш на дві окремі з різними входами).
  3. Власники не можуть визначитися, кому належить яка частина, особливо якщо майно купувалося у шлюбі або будувалося спільно.

Рішення суду щодо поділу майна

Суддя не просто ставить крапку у спорі, він обирає найбільш життєздатний варіант розподілу. 

"Суд може не лише поділити майно, а й встановити порядок користування або присудити грошову компенсацію", — наголосив Козляк у коментарі Новини.LIVE.    

Якщо говорити про реальні рішення, то варіантів зазвичай кілька:

  • визначення конкретних часток (хто і за що відповідає);
  • чітке закріплення кімнат за кожним власником (якщо площа дозволяє);
  • присудження компенсації: один власник отримує нерухомість, інший — гроші від нього;
  • у крайніх випадках — продаж об’єкта "з молотка" і поділ виручених коштів між усіма.

Що варто врахувати співвласникам нерухомості

Судовий поділ — це завжди час, витрати та емоційна напруга. Тому ще на початковому етапі важливо зібрати документи, оцінити технічні можливості поділу та прорахувати альтернативні варіанти. У майбутньому це дозволить уникнути затяжних спорів і фінансових втрат.

Раніше ми розбирались, кому з подружжя належить подарована у шлюбі нерухомість. А також, чи можна втратити право власності, якщо житло не внесено до держреєстру.

нерухомість житло документи власність документи на нерухомість
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
