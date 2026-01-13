Видео
Покупка квартиры на первичке — как проверить застройщика

13 января 2026
Квартира на первичном рынке — как перед покупкой проверить застройщика
Новостройки в Киеве.

Рынок недвижимости в Киеве понемногу оправляется, но покупать "метры" в доме, который существует лишь на бумаге или в бетоне, — это до сих пор лотерея с высокими ставками. Низкая цена и привлекательные условия часто скрывают юридические проблемы, которые могут обернуться годами ожидания или потерей средств.

Как рассказала риелтор Марина Куць в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, покупатель стал осторожнее, и это оправдано. Огромное количество замороженных объектов научило рынок главному правилу: цена не является главным показателем.

Эксперт отмечает, что в столице накопился критический массив проблемных ЖК, где люди просто застряли в ожидании.

"Основных рисков несколько: это отсутствие разрешительных документов, судебные споры по земле, нарушение градостроительных норм, финансовая несостоятельность девелопера и задержки ввода дома в эксплуатацию", — объясняет Куць в комментарии Новини.LIVE.

По ее наблюдениям, многие до сих пор делают роковую ошибку — влюбляются в визуализацию будущего ЖК, забывая проверить, имеет ли застройщик право вообще здесь что-то возводить.

Как проверить застройщика перед покупкой

Прежде чем нести деньги в отдел продаж, устройте компании настоящую "ревизию". Начать стоит с самого юридического лица. Если застройщик — это фирма-однодневка, зарегистрированная месяц назад, это уже повод поднапрячься.

"Компания без завершенных проектов с уставным капиталом в несколько тысяч гривен - это серьезный звоночек", — предупреждает Куць.

На что обратить внимание в первую очередь:

  1. Земля. Это фундамент вашей безопасности. Обязательно проверьте целевое назначение участка. Бывает так, что по документам здесь должен быть сквер или склад, а по факту — строят 25-этажку. Если срок аренды земли истекает через полгода, а строительство только на уровне котлована — это огромный риск.
  2. Разрешения. Не верьте на слово менеджерам. Каждая фраза "документы вот-вот будут" должна расцениваться как "документов нет".
  3. Суды и шлейф репутации. Загляните в реестр судебных решений. Если вокруг застройщика постоянные скандалы, аресты имущества или конфликты с обществом — чуда не произойдет, и ваш объект, вероятно, постигнет та же участь.

"Если трудно самостоятельно разобраться в документах, лучше обратиться к специалистам, ведь это поможет избежать потери десятков, а то и сотен тысяч долларов", — заключает Куць.

В конце концов, лучше потратить время на юриста сейчас, чем годы на надежды, что ваш дом когда-то таки достроят.

Ранее мы рассказывали, как столичные застройщики повысили цены на квартиры в начале 2026 года. А также, какие квартиры выбирают покупатели на первичном рынке.

