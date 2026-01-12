Відео
Головна Ринок нерухомості Забудовники Києва підняли ціни — скільки коштують квартири

Забудовники Києва підняли ціни — скільки коштують квартири

Дата публікації: 12 січня 2026 16:13
Ціни на квартири у новобудовах Києві зросли — скільки коштує житло по районах
Будинок у Києві. Фото: Новини.LIVE

Початок року показав, що ринок первинної нерухомості Києва поступово входить у фазу зростання. Забудовники оновили прайси, а покупці уважно зважують кожне рішення. 

За даними аналітиків порталу ЛУН, за пів року ціни у доларовому еквіваленті додали близько 1%, однак у гривні динаміка виглядає значно активнішою.

Середні ціни на квартири від забудовників

Станом на 12 січня 2026 року середня вартість квадратного метра в новобудовах виглядає так:

  1. Найдешевший економклас тримається в районі 42 000 грн. Змін за рік майже нуль, що цілком логічно — попиту там немає.
  2. Комфорт-клас — це зараз головний хіт. Ціна підскочила майже на 14% і зараз становить близько 49 000 грн. 
  3. За бізнес-клас доведеться викласти в середньому 74 000 грн. Тут ріст є, але він швидше косметичний — 4%.

 

Забудовники Києва підняли ціни — скільки коштують квартири - фото 1
Ціни за класом житла к Києві. Графіка: ЛУН

Ціни на квартири від забудовників Києва

Лідерство традиційно утримує Печерський район — там метр стартує від 114 000 грн. Високі ціни також фіксують у Шевченківському та Подільському районах, де вартість коливається в межах 66-68 тисяч гривень за метр.

Доступніші варіанти зосереджені на лівому березі. У Деснянському районі ще можна знайти пропозиції по 37 200 грн за метр.

Хоча багато хто зараз дивиться в бік передмістя: Бориспіль, Крюківщина чи Гатне пропонують ціни в межах 34–36 тисяч. Це вигідніше, але треба враховувати логістику та безпекові фактори.

 

Забудовники Києва підняли ціни — скільки коштують квартири - фото 2
Середні ціни на первинці Києва. Графіка: ЛУН

Основним фактором, що підтримує продажі, залишається державна іпотечна програма "єОселя", підкреслюють аналітики.

Як розповів голова правління "Укрфінжитла" (оператор програми) Євген Мецгер в інтерв’ю Новини.LIVE, загальний обсяг виданих кредитів за програмою уже сягнув близько 38 мільярдів гривень. Але цей результат поки що не задовольняє реальний попит. 

"Ми не можемо задовольнити всіх, але будемо розширювати можливості", — зазначив Мецгер. 

У фінансових планах на 2026 рік компанія закладає амбітну мету — 20-25 мільярдів гривень іпотечних кредитів.

Київ ціни на квартири забудовники купити квартиру купити житло в Києві
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
