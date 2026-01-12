Ціни на квартири у новобудовах Києві зросли — скільки коштує житло по районах

Забудовники Києва підняли ціни — скільки коштують квартири
Початок року показав, що ринок первинної нерухомості Києва поступово входить у фазу зростання. Забудовники оновили прайси, а покупці уважно зважують кожне рішення.
За даними аналітиків порталу ЛУН, за пів року ціни у доларовому еквіваленті додали близько 1%, однак у гривні динаміка виглядає значно активнішою.
Середні ціни на квартири від забудовників
Станом на 12 січня 2026 року середня вартість квадратного метра в новобудовах виглядає так:
- Найдешевший економклас тримається в районі 42 000 грн. Змін за рік майже нуль, що цілком логічно — попиту там немає.
- Комфорт-клас — це зараз головний хіт. Ціна підскочила майже на 14% і зараз становить близько 49 000 грн.
- За бізнес-клас доведеться викласти в середньому 74 000 грн. Тут ріст є, але він швидше косметичний — 4%.
Ціни на квартири від забудовників Києва
Лідерство традиційно утримує Печерський район — там метр стартує від 114 000 грн. Високі ціни також фіксують у Шевченківському та Подільському районах, де вартість коливається в межах 66-68 тисяч гривень за метр.
Доступніші варіанти зосереджені на лівому березі. У Деснянському районі ще можна знайти пропозиції по 37 200 грн за метр.
Хоча багато хто зараз дивиться в бік передмістя: Бориспіль, Крюківщина чи Гатне пропонують ціни в межах 34–36 тисяч. Це вигідніше, але треба враховувати логістику та безпекові фактори.
Основним фактором, що підтримує продажі, залишається державна іпотечна програма "єОселя", підкреслюють аналітики.
Як розповів голова правління "Укрфінжитла" (оператор програми) Євген Мецгер в інтерв’ю Новини.LIVE, загальний обсяг виданих кредитів за програмою уже сягнув близько 38 мільярдів гривень. Але цей результат поки що не задовольняє реальний попит.
"Ми не можемо задовольнити всіх, але будемо розширювати можливості", — зазначив Мецгер.
У фінансових планах на 2026 рік компанія закладає амбітну мету — 20-25 мільярдів гривень іпотечних кредитів.
