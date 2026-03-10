Ціни на квартири в Україні злетіли — яке місто стало найдорожчим

Ринок житла в Україні встановив нові цінові орієнтири. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Український ринок нерухомості продовжує поступово відновлюватися. За підсумками лютого 2026 року зафіксовано активніше зростання попиту на житло, а в окремих регіонах — і помітне підвищення вартості квартир.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на дані аналітиків порталу DIM.RIA розповідає, як змінилась ситуація на українському ринку порівняно з січнем 2026 року та лютим минулого року.

Ціни на квартири в новобудовах

У сегменті новобудов ситуація залишилася відносно стабільною. У лютому 2026 року працювали приблизно 83% відділів продажу житлових комплексів. За місяць здали п’ять нових будинків (переважно під Києвом), але на ціни це суттєво не вплинуло.

Середня ціна на первинному ринку змінювалася незначно — коливання становили лише кілька відсотків. Найпомітніше подорожчання зафіксували в Закарпатській області, де вартість квадратного метра зросла приблизно на 8%.

Найдорожчим містом для купівлі нового житла є Київ — у лютому середня ціна квадратного метра у столиці становила близько 1 426 доларів.

Ціни на первинному ринку. Графіка: DIM.RIA

Щодо попиту на первинці, то найбільше покупців зараз у Житомирській, Закарпатській та Тернопільській областях.

А от поблизу кордону з ворогом ситуація зворотна — у Харкові, Запоріжжі та на Сумщині інтерес до новобудов відчутно просів.

Ціни на вторинні квартири в Україні

На вторинці оголошень побільшало, особливо в Києві та біля Львова. Ситуація з цінами суттєво відрізняється залежно від регіону. Найшвидше житло дорожчало у Сумській, Тернопільській та Черкаській областях.

Якщо шукаєте варіант "дешевше некуди" — вам у Запорізьку область, де однушку можна взяти за 16 000 доларів.

Натомість найдорожчі квартири в Україні продаються у столиці. Середня ціна однокімнатної квартири у Києві досягла приблизно 89 тисяч доларів.

Ціни на вторинному ринку. Графіка: DIM.RIA

Найдорожчі райони Києва для купівлі житла

Навіть у межах столиці ціни можуть відрізнятися у кілька разів. Найдорожчим районом традиційно залишається Печерський. Тут середня вартість однокімнатної квартири вже наближається до 180 тисяч доларів.

Натомість найбільш доступні варіанти можна знайти у Деснянському районі. Там середня ціна однокімнатного житла становить приблизно 49,5 тисячі доларів.

Ціни на вторинці Києва. Графіка: DIM.RIA

Попит на вторинне житло в Україні

Інтерес покупців до вторинних квартир у лютому також зростав, зазначають аналітики. Найбільш активний попит зафіксували у Чернігівській, Житомирській, Київській та Черкаській областях.

У деяких регіонах попит навіть значно перевищує пропозицію. Наприклад, у Тернопільській області на одне оголошення про продаж у середньому припадає понад чотири потенційних покупці.

Тренди на ринку нерухомості у 2026 році

Попри постійні макроекономічні струси, зацікавленість покупців житлом залишається стабільною, що підтверджує активна робота державних реєстрів, розповіла Новини.LIVE рієлторка Марина Куць.

"На первинному ринку забудовники продовжують зводити нові житлові комплекси, намагаючись перекрити брак пропозицій у готових будинках", — наголосила вона.

Зокрема, столиця та Київська область залишаються лідерами за кількістю введених в експлуатацію квадратних метрів.

Проте вторинний ринок наразі переживає дефіцит через високі ризики, тому, за словами експертки, виникає ситуація, коли "відповідей на одне оголошення достатньо багато, а кількість доступних пропозицій обмежена".

Загальна динаміка цін зберігає висхідний тренд, орієнтуючись на приріст у межах 7-13% за рік залежно від локації. Куць підкреслює, що найдорожчими містами традиційно залишаються Київ, Львів та Одеса, де попит підігріває вартість найінтенсивніше.

В інших регіонах ситуація виглядає більш строкатою: від помірного здорожчання до відносного штилю в ціноутворенні.

Як повідомлялось, обираючи житло на вторинці, покупці зазвичай вагаються між двома крайнощами: величними сталінками та прагматичними хрущовками. Попри зовнішню зрозумілість, ці типи забудови пропонують кардинально різний побут, де за кожним варіантом ховаються свої специфічні нюанси.

Також ми розповідали, що навіть якщо ви втратили паспорт, а цифрова копія в Дії не влаштовує консервативних нотаріусів для оформлення нерухомості, це не привід для розпачу. Замість того щоб скасовувати угоду чи втрачати завдаток, варто зосередитися на пошуку альтернативних рішень та швидкому відновленні документів.