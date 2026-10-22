Жінка з дітьми в квартирі. Фото: УНІАН

Внутрішньо переміщені особи, які придбали квартиру за житловий ваучер на 2 млн гривень, не можуть вільно розпоряджатися новою нерухомістю протягом п'яти років. Зокрема, власникам заборонено продавати, дарувати або переоформлювати житло на іншу людину. Обмеження передбачені державною програмою, тому врахувати їх потрібно ще до підписання договору купівлі-продажу.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на роз'яснення Дія.

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Які обмеження діють на квартиру, придбану за ваучер

Житловий ваучер — це державна допомога на придбання нерухомості для визначених категорій внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з тимчасово окупованих територій. Програма передбачає до 2 млн гривень, які можна використати для купівлі квартири чи будинку, інвестування в новобудову або першого внеску за іпотекою.

Після придбання житла діє важливе обмеження. Протягом п'яти років його не можна відчужувати. Відповідну заборону нотаріус накладає одночасно з посвідченням договору купівлі-продажу та реєструє в установленому порядку.

Це означає, що власник не може вільно продати квартиру, подарувати її або переоформити право власності на іншу людину. Обмеження стосується нерухомості, придбаної з використанням житлового ваучера, і має бути враховане під час планування подальших дій із житлом.

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Чи можна подарувати квартиру родичам

Якщо після придбання житла власник захоче подарувати його дітям, батькам або іншому родичу, зробити це в межах звичайної процедури протягом п'ятирічного строку не вийде. Заборона відчуження поширюється не лише на продаж, а й на дарування та інші способи передачі нерухомості іншій особі.

Тому перед спробою переоформити квартиру потрібно перевірити умови договору та зареєстровані обтяження. Сам факт спорідненості не скасовує встановленого обмеження.

Заборону на відчуження не слід плутати із забороною проживати у квартирі або користуватися нею. Власник може використовувати житло за призначенням, але має враховувати спеціальні умови державної програми.

Коли заборону на продаж житла можуть зняти раніше

Урядовий порядок передбачає окремий випадок дострокового зняття заборони. Якщо до завершення п'ятирічного строку на придбаний за ваучер об'єкт нерухомості звертають стягнення, нотаріус достроково знімає обмеження та реєструє припинення відповідного обтяження.

Це спеціально передбачений виняток. Саме бажання власника продати квартиру, переїхати в інше місто або передати житло родичам не означає автоматичного скасування заборони.

Якщо обставини змінилися й виникла потреба розпорядитися нерухомістю, варто звернутися до нотаріуса та з'ясувати, чи є законні підстави для зняття обмеження в конкретній ситуації.

Що ще потрібно знати про житловий ваучер для ВПО

Житловий ваучер надається один раз і може бути використаний лише його власником. Передати документ іншій людині не можна. Також заборонено купувати житло за ваучер у близьких родичів, перелік яких визначений урядовим порядком.

Якщо обрана квартира коштує дорожче за 2 млн гривень, різницю покупець має сплатити самостійно. Податки, нотаріальні послуги, оцінка нерухомості та інші обов'язкові платежі також не покриваються ваучером.

Важливо розрізняти житловий ваучер і житловий сертифікат єВідновлення. Як пояснює Дія, сертифікат єВідновлення призначений для власників знищеного внаслідок війни житла, тоді як ваучер передбачений для окремих категорій ВПО, які виїхали з тимчасово окупованих територій. Це різні механізми державної підтримки, хоча обидва передбачають обмеження на відчуження придбаного житла протягом п'яти років.

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