Нерухомість в Києві. Фото: Новини.LIVE

Під час купівлі квартири українці оцінюють не лише її вартість, площу та розташування. На рішення дедалі більше впливають можливість пережити відключення електроенергії, автономне опалення та наявність укриття. Схожі вимоги мають і орендарі, для яких резервне живлення вже важливіше за площу помешкання.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на OLX Нерухомість.

Що важливо українцям під час купівлі квартири

Вартість залишається одним із головних критеріїв під час вибору нерухомості. За результатами опитування, 82% потенційних покупців назвали ціну важливим чинником. Водночас 79% звертають увагу на площу, а 77% — на кількість кімнат і район розташування.

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Також українці оцінюють характеристики самого помешкання та будинку:

76% — планування, ремонт і стадію готовності;

73% — інфраструктуру та зовнішній вигляд будинку;

72% — поверх.

Водночас у 2026 році дедалі більше покупців зважають на те, наскільки комфортно можна жити в будинку під час перебоїв з електроенергією та опаленням.

Резервне живлення важливе для 68% покупців. Роком раніше цей показник становив 49%. Ще 68% опитаних звертають увагу на автономне опалення.

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Також 67% покупців враховують відстань до стратегічних об'єктів, а 60% — наявність укриття в будинку. Для порівняння, близькість до метро важлива для 46% респондентів, а до центру міста — для 45%.

"Ціна та локація залишаються базовими характеристиками житла, однак сьогодні люди оцінюють об’єкт значно ширше. Важливо вже не лише, скільки коштує квартира або де вона розташована, а й наскільки комфортно та безпечно в ній можна жити за різних обставин", — зазначила керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість Оксана Остапчук.

Придбати нерухомість протягом найближчого року планують 42% опитаних. Ще 36% розглядають купівлю в перспективі від одного до п'яти років.

Які вимоги мають українці, які орендують житло

Для орендарів ціна також залишається ключовим критерієм: на неї зважають 82% учасників опитування.

Для 68% респондентів важливі район і близькість до громадського транспорту. Відстань до стратегічних об'єктів враховують 66% орендарів. Кількість кімнат і близькість до роботи мають значення для 65%, а планування та ремонт — для 61%.

Окрему увагу привертає резервне живлення. Його наявність важлива для 60% орендарів, тоді як площа помешкання — для 59%. Тобто можливість користуватися електроприладами під час відключень для частини пошукачів важливіша за додаткові квадратні метри.

Інші критерії вибору житла для оренди:

57% — інфраструктура та поверх;

54% — автономне опалення та наявність укриття в будинку;

41% — близькість до центру міста;

41% — наявність паркінгу;

40% — вид із вікна.

Найпопулярнішим варіантом довгострокової оренди залишаються квартири: їх розглядають 90% учасників опитування. Будинки цікавлять 26% пошукачів, а таунхауси — 5%.

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