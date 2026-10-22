Женщина с детьми в квартире. Фото: УНИАН

Внутренне перемещенные лица, приобретшие квартиру по жилищному ваучеру на 2 млн гривен, не могут свободно распоряжаться новой недвижимостью в течение пяти лет. В частности, владельцам запрещено продавать, дарить или переоформлять жилье на другое лицо. Ограничения предусмотрены государственной программой, поэтому учесть их нужно еще до подписания договора купли-продажи.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на разъяснения Дія.

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Какие ограничения действуют в отношении квартиры, приобретенной по ваучеру

Жилищный ваучер — это государственная помощь на приобретение недвижимости для определенных категорий внутренне перемещенных лиц, выехавших с временно оккупированных территорий. Программа предусматривает выделение до 2 млн гривен, которые можно использовать для покупки квартиры или дома, инвестирования в новостройку или внесения первого взноса по ипотеке.

После приобретения жилья действует важное ограничение. В течение пяти лет его нельзя отчуждать. Соответствующий запрет нотариус налагает одновременно с удостоверением договора купли-продажи и регистрирует в установленном порядке.

Это означает, что владелец не может свободно продать квартиру, подарить ее или переоформить право собственности на другое лицо. Ограничение касается недвижимости, приобретённой с использованием жилищного ваучера, и должно быть учтено при планировании дальнейших действий с жильем.

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Можно ли подарить квартиру родственникам

Если после приобретения жилья собственник захочет подарить его детям, родителям или другому родственнику, сделать это в рамках обычной процедуры в течение пятилетнего срока не получится. Запрет на отчуждение распространяется не только на продажу, но и на дарение и другие способы передачи недвижимости другому лицу.

Поэтому перед попыткой переоформить квартиру необходимо проверить условия договора и зарегистрированные обременения. Сам факт родства не отменяет установленного ограничения.

Запрет на отчуждение не следует путать с запретом проживать в квартире или пользоваться ею. Владелец может использовать жилье по назначению, но должен учитывать особые условия государственной программы.

Когда запрет на продажу жилья может быть снят досрочно

Правительственный порядок предусматривает отдельный случай досрочного снятия запрета. Если до истечения пятилетнего срока на приобретенный по ваучеру объект недвижимости налагается взыскание, нотариус досрочно снимает ограничение и регистрирует прекращение соответствующего обременения.

Это специально предусмотренное исключение. Само по себе желание владельца продать квартиру, переехать в другой город или передать жилье родственникам не означает автоматической отмены запрета.

Если обстоятельства изменились и возникла необходимость распорядиться недвижимостью, стоит обратиться к нотариусу и выяснить, имеются ли законные основания для снятия ограничения в конкретной ситуации.

Что еще нужно знать о жилищном ваучере для ВПЛ

Жилищный ваучер предоставляется один раз и может быть использован только его владельцем. Передать документ другому лицу нельзя. Также запрещено приобретать жилье по ваучеру у близких родственников, перечень которых определен правительственным постановлением.

Если выбранная квартира стоит дороже 2 млн гривен, разницу покупатель должен оплатить самостоятельно. Налоги, нотариальные услуги, оценка недвижимости и другие обязательные платежи также не покрываются ваучером.

Важно различать жилищный ваучер и жилищный сертификат "єВідновлення". Как поясняет Дія, сертификат "єВідновлення" предназначен для владельцев жилья, уничтоженного в результате войны, тогда как ваучер предусмотрен для отдельных категорий ВПЛ, выехавших с временно оккупированных территорий. Это разные механизмы государственной поддержки, хотя оба предусматривают ограничение на отчуждение приобретенного жилья в течение пяти лет.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, в каких случаях страховая компания может отказать в выплате за поврежденное в результате обстрела жилье. Даже наличие страхового полиса не гарантирует компенсацию, если договор содержит ограничения в отношении военных рисков. Поэтому владельцам недвижимости важно заранее проверять условия страхования и возможные исключения.

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