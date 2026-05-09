Купівля квартири за ваучером на первинці: кому заблокують угоду

Люди з коробками та будівництво у Києві.

Купівля квартири за житловим ваучером у 2026 році має більше нюансів, ніж багато хто очікує. Особливо це стосується первинного ринку, де не кожен забудовник може працювати з такими угодами. Часто покупці звертають увагу лише на ціну чи район, але головні проблеми виникають під час перевірки документів.

Саме тому перед підписанням договору важливо знати, які обмеження діють для забудовників та що контролює нотаріус, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на волонтерську платформу "Поверни своє".

Купівля квартири за ваучер на первинному ринку

Придбати житло на первинному ринку за житловим ваучером можна лише у забудовника, який оформив спеціальне майнове право. Без цього провести угоду фактично неможливо. Йдеться про офіційну реєстрацію майбутнього об’єкта у Державному реєстрі речових прав.

Під час оформлення договору нотаріус одночасно вносить інформацію до кількох реєстрів. Саме тому будь-які проблеми з документами забудовника або самого об’єкта можуть стати причиною відмови.

Реєстрація спеціального майнового права

Це, мабуть, найважливіший технічний момент. Придбати житло на стадії будівництва можна лише у того забудовника, який офіційно зареєстрував спеціальне майнове право. Чому це критично? Коли ви підписуєте договір у нотаріуса, він має одночасно внести дані про вашу майбутню квартиру до Реєстру пошкодженого майна та Державного реєстру речових прав.

Система працює так: спочатку право на об’єкт оформлює девелопер, а після угоди нотаріус "переписує" це спеціальне право на вас. Тільки після того, як будинок введуть в експлуатацію, цей статус автоматично зміниться на звичне "право власності".

Якщо у забудовника немає цієї реєстрації, нотаріус просто не зможе провести угоду за ваучером.

Готові квартири від забудовника за сертифікат

Якщо ви не хочете чекати завершення будівництва і розглядаєте варіант купівлі вже готового житла в новобудові, ситуація спрощується. Вимога щодо реєстрації саме спеціального майнового права на такі випадки не поширюється.

У цьому сценарії ви купуєте вже готовий об'єкт нерухомості, тому процедура проходить за класичною схемою купівлі-продажу. Це значно розширює коло доступних варіантів, адже головне тут — наявність акту введення в експлуатацію та поштова адреса будинку.

Як перевірити забудовника самостійно

Держава поклала обов’язок фінальної перевірки на нотаріуса, але вам варто дізнатися про репутацію компанії заздалегідь. У 2026 році "білий" забудовник — це той, хто не перебуває в процесі банкрутства чи ліквідації.

Нотаріус обов'язково перевірить наявність дозволів на будівництво та відсутність судових проваджень. Якщо компанія має проблеми з законом або фінансами, система заблокує використання ваучера.

Як повідомляли Новини.LIVE, завдяки програмі "єВідновлення" переселенці отримали реальний шанс на власну оселю, проте після схвалення виплати в Дії у власника є лише 60 днів на закриття угоди. Цей стислий термін часто стає пасткою, адже покупці стикаються з бюрократичною тяганиною, нюансами фінмоніторингу або юридичними дефектами обраної нерухомості.

Також Новини.LIVE розповідали, що впровадження житлових сертифікатів суттєво змінило структуру українського ринку нерухомості, зробивши державу ключовим учасником багатьох угод купівлі-продажу. Попри те, що для постраждалих від війни це чи не єдина можливість відновити власний дім, продавці часто ставляться до таких операцій з пересторогою. Їхні побоювання зазвичай викликані не самою формою розрахунку, а специфічними алгоритмами та термінами фактичного зарахування бюджетних коштів на рахунок.