Покупка квартиры по ваучеру: почему застройщик может отказать

Дата публикации 9 мая 2026 11:22
Покупка квартиры по ваучеру на первичке: кому заблокируют сделку
Люди с коробками и строительство в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Покупка квартиры по жилищному ваучеру в 2026 году имеет больше нюансов, чем многие ожидают. Особенно это касается первичного рынка, где не каждый застройщик может работать с такими сделками. Часто покупатели обращают внимание только на цену или район, но главные проблемы возникают при проверке документов.

Именно поэтому перед подписанием договора важно знать, какие ограничения действуют для застройщиков и что контролирует нотариус, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на волонтерскую платформу "Верни свое".

Покупка квартиры за ваучер на первичном рынке

Купить жилье на первичном рынке по жилищному ваучеру можно только у застройщика, который оформил специальное имущественное право. Без этого провести сделку фактически невозможно. Речь идет об официальной регистрации будущего объекта в Государственном реестре вещных прав.

При оформлении договора нотариус одновременно вносит информацию в несколько реестров. Именно поэтому любые проблемы с документами застройщика или самого объекта могут стать причиной отказа.

Регистрация специального имущественного права

Это, пожалуй, самый важный технический момент. Приобрести жилье на стадии строительства можно только у того застройщика, который официально зарегистрировал специальное имущественное право. Почему это критично? Когда вы подписываете договор у нотариуса, он должен одновременно внести данные о вашей будущей квартире в Реестр поврежденного имущества и Государственный реестр вещных прав.

Система работает так: сначала право на объект оформляет девелопер, а после сделки нотариус "переписывает" это специальное право на вас. Только после того, как дом введут в эксплуатацию, этот статус автоматически изменится на привычное "право собственности".

Если у застройщика нет этой регистрации, нотариус просто не сможет провести сделку по ваучеру.

Готовые квартиры от застройщика за сертификат

Если вы не хотите ждать завершения строительства и рассматриваете вариант покупки уже готового жилья в новостройке, ситуация упрощается. Требование о регистрации именно специального имущественного права на такие случаи не распространяется.

В этом сценарии вы покупаете уже готовый объект недвижимости, поэтому процедура проходит по классической схеме купли-продажи. Это значительно расширяет круг доступных вариантов, ведь главное здесь - наличие акта ввода в эксплуатацию и почтовый адрес дома.

Как проверить застройщика самостоятельно

Государство возложило обязанность финальной проверки на нотариуса, но вам стоит узнать о репутации компании заранее. В 2026 году "белый" застройщик — это тот, кто не находится в процессе банкротства или ликвидации.

Нотариус обязательно проверит наличие разрешений на строительство и отсутствие судебных производств. Если компания имеет проблемы с законом или финансами, система заблокирует использование ваучера.

Как сообщали Новини.LIVE, благодаря программе "єВідновлення" переселенцы получили реальный шанс на собственное жилье, однако после одобрения выплаты в Дії у владельца есть только 60 дней на закрытие сделки. Этот сжатый срок часто становится ловушкой, ведь покупатели сталкиваются с бюрократической волокитой, нюансами финмониторинга или юридическими дефектами выбранной недвижимости.

Также Новини.LIVE рассказывали, что внедрение жилищных сертификатов существенно изменило структуру украинского рынка недвижимости, сделав государство ключевым участником многих сделок купли-продажи. Несмотря на то, что для пострадавших от войны это едва ли не единственная возможность восстановить собственный дом, продавцы часто относятся к таким операциям с опаской. Их опасения обычно вызваны не самой формой расчета, а специфическими алгоритмами и сроками фактического зачисления бюджетных средств на счет.

Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости
Катерина Балаева
