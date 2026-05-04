Житловий ваучер чи сертифікат "єВідновлення": що краще обрати та в чому різниця

Гроші та зруйнований будинок. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Після початку повномасштабної війни держава запровадила кілька механізмів компенсації за втрачене житло. Найчастіше плутають житловий ваучер і сертифікат "єВідновлення", хоча їхні умови суттєво різняться. У 2026 році ці програми залишаються ключовими для постраждалих громадян.

Але важливо розуміти, хто і на що може розраховувати, щоб не втратити шанс на допомогу, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Департамент правового забезпечення Дніпровської міської ради.

Що таке житловий ваучер

Житловий ваучер — це фіксована допомога для тих, хто виїхав із окупованих територій, починаючи з 2014 року. Сума становить 2 мільйони гривень на одну особу і не залежить від типу житла чи його вартості.

Отримати ваучер можуть:

внутрішньо переміщені особи;

учасники бойових дій;

люди з інвалідністю внаслідок війни.

Головна умова — відсутність житла на підконтрольній території або невирішене житлове питання.

Сертифікат "єВідновлення"

Сертифікат "єВідновлення" надається за житло, знищене після 24 лютого 2022 року. Його сума не є сталою — компенсацію визначають індивідуально, спираючись на площу та стан вашої колишньої квартири чи будинку.

Отримати його можуть власники квартир, їхні співвласники та законні спадкоємці. Ключова умова — комісія має фізично або за допомогою супутників підтвердити, що дім неможливо відремонтувати. На відміну від ваучера, наявність у вас іншої квартири не стане на заваді отриманню сертифіката.

Різниця між програмами

Ключова відмінність — у підході до компенсації. Ваучер — це стандартна виплата для певних категорій людей. єВідновлення — індивідуальна компенсація за конкретне зруйноване майно.

Також різняться умови:

ваучер не враховує вартість житла;

сертифікат залежить від оцінки об’єкта;

наявність іншого житла блокує ваучер, але не сертифікат.

Для обох програм діють базові вимоги: відсутність санкцій, судимостей за визначені злочини та обмежень.

Для ваучера критично важливо довести статус ВПО та відсутність житла у членів родини. Для сертифіката "єВідновлення" обов’язковою є реєстрація майна в Державному реєстрі речових прав. Без цифрового запису в базі даних отримати компенсацію у 2026 році практично неможливо, тому спочатку варто навести лад у документах.

Вибір залежить від ситуації. Якщо житло залишилось на окупованій території або доступ до нього втрачено — актуальний ваучер. Якщо ж майно офіційно знищене після 2022 року — вигіднішим буде сертифікат.

Як повідомляли Новини.LIVE, якщо одноосібне володіння нерухомістю спрощує отримання відшкодування, то спільна часткова власність нерідко перетворюється на справжній виклик для юристів. Навіть із впровадженням оновлених правил 2026 року, успіх справи прямо залежить від здатності всіх співвласників діяти злагоджено та вчасно підготувати повний пакет документів.

Також Новини.LIVE розповідали, що старт нового етапу програми "єВідновлення" з 1 травня дозволяє переселенцям із захоплених регіонів резервувати кошти на придбання власного житла. Хоча наразі ініціатива працює в тестовому режимі з певними обмеженнями, цей механізм стане базою для подальшого розширення державної підтримки.