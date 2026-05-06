Купівля житла за ваучером: коли доведеться повторно бронювати гроші

Люди з коробками та гроші.

Програма "єВідновлення" відкрила для ВПО можливість придбати власне житло за рахунок держави. Після підтвердження фінансування у застосунку з’являється сигнал діяти швидко — часу лише 60 днів. Саме на цьому етапі більшість ризиків: помилки з об’єктом, затримки з документами або фінансовий моніторинг банку.

Якщо не врахувати нюанси, бронювання коштів можуть скасувати, і процедуру доведеться починати заново, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.

Що означає статус "зверніться до нотаріуса"

Коли ви бачите в застосунку завітне повідомлення про підтвердження фінансування, це означає, що гроші вже зарезервовані під конкретного отримувача. Фактично це "зелене світло" для угоди.

Далі потрібно:

знайти житло, яке відповідає вимогам програми;

погодити умови з продавцем;

звернутися до нотаріуса для перевірки об’єкта;

підписати договір купівлі-продажу.

Відлік 60 днів починається саме з моменту підтвердження фінансування, а не з вибору квартири. Але сам ваучер діє протягом 5 років. Якщо ви не встигли знайти ідеальний варіант за два місяці, ви можете подавати запит на бронювання коштів знову, і робити це можна стільки разів, скільки знадобиться.

Де можна купити квартиру за житловий ваучер

Головна умова — об’єкт має бути на підконтрольній території України. Ви можете придивитися затишну квартиру на вторинному ринку або інвестувати в новобудову, яка ще зводиться.

Також дозволено купувати приватні будинки разом із земельною ділянкою або навіть частку у праві власності.

Головне обмеження — не можна купувати житло у родичів (батьків, дітей, братів чи сестер), оскільки держава суворо стежить за прозорістю використання коштів.

Як працює житловий ваучер.

Оформлення угоди у нотаріуса

Процес виглядає досить просто, але потребує уважності. Ви обираєте об’єкт, і разом із продавцем йдете до нотаріуса. Важливо, щоб продавець мав рахунок саме у державному банку — це обов’язкова умова для перерахування коштів від Укрпошти та Ощадбанку.

Нотаріус перевіряє всі документи та вносить дані про угоду в спеціальний Реєстр (РПЗМ). Тільки після цього державна установа перераховує гроші напряму продавцю — "живих" грошей на руки ви не отримуєте.

Як об’єднати ваучери для купівлі житла

Родина може збільшити бюджет, об’єднавши кілька ваучерів. Для цього потрібно:

подати заявки на бронювання одночасно;

отримати підтвердження по кожному ваучеру;

використати їх в одному договорі.

Якщо сума ваучерів менша за ціну квартири, ви просто доплачуєте різницю зі власних збережень. Якщо ж житло коштує менше, ніж номінал ваучера, залишок повертається у бюджет програми для допомоги іншим.

Купівля житла за ваучером.

Фінансовий моніторинг при купівлі нерухомості

Оскільки суми сягають 2 млн грн і більше, банки обов’язково проводять фінансовий моніторинг. Іноді платіж може "зависнути" для додаткової перевірки законності операції.

У такому разі, наголошують в мінстерстві, продавцю не варто лякатися — треба лише звернутися до свого банку та надати документи, що підтверджують легальність угоди.

