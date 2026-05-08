Купівля нерухомості за житловим ваучером: які ризики для продавця

Після запуску механізму житлових ваучерів в Україні дедалі більше угод із нерухомістю проходять через державне фінансування. Для покупців це шанс придбати житло після втрати майна через війну, але для продавців така схема має кілька важливих нюансів. Головна проблема полягає не у самому ваучері, а у порядку виплати грошей.

Саме через це треба уважно перевіряти кожен етап угоди ще до підписання договору, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на адвоката Юрія Айвазяна.

Продаж житла за сертифікат

Головна особливість такої угоди полягає в тому, що житловий ваучер — це не готівка і не прямий переказ у момент підписання паперів. Це електронний документ у спеціальному Реєстрі, який гарантує, що держава виплатить кошти за придбаний об’єкт.

Важливо пам'ятати, що цей документ є іменним: його не можна перепродати чи передати комусь іншому, окрім законного власника.

"В цілому угода реальна і законна, та Ви можете продати житло покупцю, який розраховується житловим ваучером", — наголошує Айвазян..

Проте процес вимагає чіткого дотримання бюрократичних кроків.

Ризики продавця нерухомості

У звичайній угоді продавець часто отримує гроші ще до підписання документів або безпосередньо під час оформлення. У випадку з житловим ваучером ситуація інша: житло вже переоформлене, а виплата ще очікується.

Найбільші ризики виникають у таких ситуаціях:

нотаріус помилився у реквізитах продавця;

дані про договір внесли до Реєстру із затримкою;

підтвердження фінансування втратило чинність;

кошти були зарезервовані неправильно;

нотаріус не має практики роботи з житловими ваучерами.

"Головний ризик для продавця не в самому ваучері, а в тому, що право власності переходить до покупця під час нотаріального посвідчення договору, а кошти продавцю перераховуються не в момент підписання", — попереджає адвокат.

Фактично, ви перестаєте бути власником квартири в ту саму хвилину, коли нотаріус ставить печатку, а гроші мають надійти протягом 5 робочих днів.

Бронювання коштів на житло

Перед тим як іти на угоду, необхідно переконатися, що держава дійсно виділила ресурс під конкретний ваучер. Покупець повинен подати запит на бронювання, і тільки після отримання підтвердження можна призначати дату візиту до нотаріуса.

Таке підтвердження фінансування діє рівно 60 календарних днів. Якщо цей термін спливе до моменту реєстрації договору, процедуру доведеться починати спочатку, що створює зайву нервозність для обох сторін.

Якщо вартість вашої нерухомості перевищує 2 000 000 гривень, у договорі обов’язково прописується комбінований спосіб розрахунку. Частину покриває ваучер, а решту покупець доплачує власними коштами.

Також існують законодавчі обмеження на угоди між родичами.

"Порядок прямо забороняє використання житлового ваучера для придбання житла у батьків, чоловіка чи дружини, дітей, братів і сестер", — зазначає Айвазян.

Для безпеки варто зафіксувати в документі заяву покупця про відсутність таких родинних зв’язків, щоб угоду не анулювали пізніше через порушення норм закону.

Як повідомляли Новини.LIVE, багато хто й досі плутає житлові ваучери із сертифікатами "єВідновлення". У 2026 році ці інструменти є критично важливими для повернення додому, тож варто заздалегідь розібратися в юридичних тонкощах кожної програми, щоб гарантовано отримати належну підтримку від держави.

Також Новини.LIVE розповідали, чи можна комбінувати кілька видів держдопомоги для купівлі нерухомості. Так, офіційно підтверджено, що сертифікат на житло дозволено використовувати як початковий внесок за іпотекою "єОселя".