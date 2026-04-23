На яку нерухомість не можна укласти договір купівлі-продажу в Україні

Купівля нерухомості в Україні у 2026 році залишається процедурою, де вирішальну роль відіграє правильно оформлений договір. Саме цей документ підтверджує передачу права власності від продавця до покупця. Без нього угода не має юридичної сили. Водночас не кожен об’єкт можна продати, навіть якщо є бажаючий покупець.

Продаж можливий лише тоді, коли власник має підтверджене право власності, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на експертку з нерухомості Мілу Глушак.

Це означає наявність документів і запису в державному реєстрі. Якщо квартира належить продавцю законно, нотаріус може оформити договір без перешкод.

Однак важливо врахувати кілька нюансів. Якщо житло придбане у шлюбі, потрібна згода другого з подружжя. Коли є кілька співвласників, кожен із них має письмово погодити продаж. Без цього угоду не проведуть.

Яку нерухомість не можна продати

Є категорії житла, щодо яких укласти договір купівлі-продажу неможливо. До них належать:

Читайте також:

Неприватизовані квартири. Службове та відомче житло. Соціальні об’єкти. Нерухомість під арештом або забороною. Житло з невиплаченою іпотекою

У таких випадках продаж або повністю заборонений, або можливий лише після усунення обмежень.

Як перевірити перед купівлею нерухомості

Перед тим як передавати завдаток, важливо переконатися, що продавець є повноправним господарем. Але недостатньо просто подивитися на витяг з реєстру — варто звірити дані з технічним паспортом та перевірити відсутність судових спорів щодо майна.

Будь-яка помилка в оформленні або ігнорування прав третіх осіб може призвести до визнання угоди недійсною в майбутньому. Тільки повна юридична чистота гарантує, що ваше право на житло буде непохитним.

Що ще треба знати при купівлі квартири

Багато українців і досі шукають ідеальний місяць у календарі для придбання житла, проте реалії 2026 року диктують зовсім інші правила гри, наголосила оглядувачка ринку нерухомості Вікторія Берещак в ефірі День.LIVE.

Замість сезонних коливань на перший план зараз виходять фінансова стратегія та індивідуальні умови угоди з девелопером.

"Я б не відштовхувалася від місяців, коли краще купувати квартиру. Бо будівельний цикл — він тривалий", — зазначає експертка.

Забудовники частіше стимулюють попит через гнучкі інструменти оплати, ніж через святкові розпродажі.

"Якщо це 100-відсоткова оплата, то у вас загалом краса — дали суму і зафіксувалися", — пояснює Берещак, натякаючи на максимальні вигоди при повному розрахунку.

Навіть при розтермінуванні можна знайти вигідний варіант без прихованих переплат, адже слабкий ринок змушує компанії ставати лояльнішими.

Як повідомляли Новини.LIVE, купівля квартири вимагає не лише грошей, а й вміння домовлятися, адже продавці готові скидати ціну лише під тиском залізних аргументів. Розуміння ринкових тонкощів перетворює звичайний перегляд на вигідну угоду, де вчасно застосована стратегія переговорів береже тисячі доларів.

Також Новини.LIVE розповідали, що угода з нерухомістю у 2026 році — це не лише цифра в оголошенні, а й ціла низка супутніх витрат, про які часто забувають на етапі пошуку. Окрім вартості самої квартири, варто заздалегідь закласти в бюджет податки та оформлення документів, адже ці "невидимі" платежі можуть суттєво обтяжити гаманець.