На какую недвижимость нельзя заключить договор купли-продажи в Украине

Многоэтажки на левом берегу Киева.

Покупка недвижимости в Украине в 2026 году остается процедурой, где решающую роль играет правильно оформленный договор. Именно этот документ подтверждает передачу права собственности от продавца к покупателю. Без него сделка не имеет юридической силы. При этом не каждый объект можно продать, даже если есть желающий покупатель.

Продажа возможна только тогда, когда владелец имеет подтвержденное право собственности, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на эксперта по недвижимости Милу Глушак.

Это означает наличие документов и записи в государственном реестре. Если квартира принадлежит продавцу законно, нотариус может оформить договор без препятствий.

Однако важно учесть несколько нюансов. Если жилье приобретено в браке, требуется согласие второго супруга. Когда есть несколько совладельцев, каждый из них должен письменно согласовать продажу. Без этого сделку не проведут.

Какую недвижимость нельзя продать

Есть категории жилья, по которым заключить договор купли-продажи невозможно. К ним относятся:

Неприватизированные квартиры. Служебное и ведомственное жилье. Социальные объекты. Недвижимость под арестом или запретом. Жилье с невыплаченной ипотекой

В таких случаях продажа либо полностью запрещена, либо возможна только после устранения ограничений.

Как проверить перед покупкой недвижимости

Перед тем как передавать задаток, важно убедиться, что продавец является полноправным хозяином. Но недостаточно просто посмотреть на выписку из реестра — стоит сверить данные с техническим паспортом и проверить отсутствие судебных споров в отношении имущества.

Любая ошибка в оформлении или игнорирование прав третьих лиц может привести к признанию сделки недействительной в будущем. Только полная юридическая чистота гарантирует, что ваше право на жилье будет непоколебимым.

Что еще нужно знать при покупке квартиры

Многие украинцы до сих пор ищут идеальный месяц в календаре для приобретения жилья, однако реалии 2026 года диктуют совсем другие правила игры, отметила обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак в эфире День.LIVE.

Вместо сезонных колебаний на первый план сейчас выходят финансовая стратегия и индивидуальные условия сделки с девелопером.

"Я бы не отталкивалась от месяцев, когда лучше покупать квартиру. Потому что строительный цикл — он длительный", — отмечает эксперт.

Застройщики чаще стимулируют спрос через гибкие инструменты оплаты, чем через праздничные распродажи.

"Если это 100-процентная оплата, то у вас в целом красота — дали сумму и зафиксировались", — объясняет Берещак, намекая на максимальные выгоды при полном расчете.

Даже при рассрочке можно найти выгодный вариант без скрытых переплат, ведь слабый рынок заставляет компании становиться более лояльными.

Как сообщали Новини.LIVE, покупка квартиры требует не только денег, но и умения договариваться, ведь продавцы готовы сбрасывать цену только под давлением железных аргументов. Понимание рыночных тонкостей превращает обычный просмотр в выгодную сделку, где вовремя примененная стратегия переговоров бережет тысячи долларов.

Также Новини.LIVE рассказывали, что сделка с недвижимостью в 2026 году — это не только цифра в объявлении, но и целый ряд сопутствующих расходов, о которых часто забывают на этапе поиска. Кроме стоимости самой квартиры, стоит заранее заложить в бюджет налоги и оформление документов, ведь эти "невидимые" платежи могут существенно отяготить кошелек.