Договір купівлі-продажу нерухомості — чи можна укладати в іноземній валюті в Україні

Чоловік та жінка з документами. Фото: Freepik

В Україні на ринку нерухомості все ще трапляються ситуації, коли продавець наполягає на готівкових доларах або іншій іноземній валюті. Формально вся сума має проводитися в гривні, але практика виглядає інакше.

Нотаріуси підтверджують: угоди відбуваються, хоча закон дозволяє готівкові розрахунки між фізичними особами лише в межах 50 тисяч гривень.

Реклама

Читайте також:

Договір купівлі-продажу нерухомості в іноземній валюті

Сам договір підписують виключно в гривні, але сторони можуть зафіксувати еквівалент в доларах чи євро. Зазвичай вказують суму в гривнях, додають валютний еквівалент та курс, за яким він визначається. Це не суперечить законодавству, якщо оплата фактично здійснюється в безготівковій формі.

"У договорі зазначають гривневу суму, але можуть відображати й домовленість про валюту", — пояснює адвокат Юрій Айвазян.

Як проходять розрахунки при купівлі-продажу будинку або землі

НБУ давно обмежує готівкові операції. Якщо сума більша за 50 тисяч гривень, офіційно потрібен безготівковий платіж.

Нотаріус перевіряє:

чи є у сторін відкриті рахунки;

чи проведений платіж через банк або депозит нотаріуса.

Вказувати в договорі реальну вартість можна, але нотаріус не контролює, чи домовилися сторони про додатковий розрахунок "на руки". Нотаріальна палата не покладає на нотаріуса таких функцій.

"Після посвідчення договору нотаріус уже виконав свою дію", — додає Айвазян.

Що потрібно врахувати покупцю і продавцю нерухомості

Перед угодою перевіряють документи, оцінку майна та відсутність обтяжень. Покупцю важливо заздалегідь вирішити, яким шляхом він переводить кошти.

Найчастіше застосовують:

переказ з рахунку на рахунок;

внесення коштів на депозит нотаріуса.

Ці методи офіційні, тому не викликають запитань у банків та контролюючих органів.

У 2026 році очікується, що ринок первинної нерухомості в Україні активно зростатиме: попит на нові квартири залишається стабільно високим, а витрати забудовників продовжують підштовхувати ціни вгору, особливо у великих містах.

"Судячи з ситуації на ринку, нас чекає сценарій помірного зростання. Якщо попит на житло зростатиме, зокрема, завдяки програмам іпотеки та оренди, а вартість будівництва залишатиметься стабільною, то первинний ринок може продовжити зростати, однак повільніше, ніж раніше", — зауважила рієлторка Марина Куць у коментарі Новини.LIVE.

Раніше ми розповідали, де найдорожче та найдешевше купити квартиру у Львові. А також, як обрати оптимальну площу квартири для родини.