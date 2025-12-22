Видео
Купля-продажа жилья — нужно ли уведомлять налоговую

Дата публикации 22 декабря 2025 14:32
Нужно ли уведомлять налоговую при продаже недвижимости
Мужчина с документами. Фото: Freepik

В Украине продажа недвижимости традиционно вызывает вопросы относительно налогов и отчетности. Многие владельцы волнуются, нужно ли самостоятельно обращаться в налоговую после заключения договора купли-продажи. Законодательство в этой сфере четкое, хотя на практике о нем знают не все.

В Главном управлении ГНС в Запорожской области, объяснили, надо ли самостоятельно сообщать налоговую о продаже недвижимости.

Кто предоставляет информацию о продаже жилья

Физическое лицо не обязано отдельно информировать налоговую службу о продаже квартиры или дома. Передача этой информации возложена не на продавца, а на государственные органы. Именно органы государственной регистрации прав на недвижимое имущество автоматически передают сведения в налоговые органы в установленные законом сроки.

Эти данные поступают в налоговую после завершения квартала, в котором произошло отчуждение имущества. На их основании осуществляется корректный расчет налога на недвижимость, отличную от земельного участка.

Как налоговая узнает о смене собственника

Информационный обмен между государственными реестрами работает без участия граждан. Налоговая получает данные централизованно, что минимизирует риск ошибок и дублирования информации.

В частности, передаются сведения о:

  • возникновении или прекращении права собственности на объект недвижимости;
  • дате государственной регистрации изменений;
  • актуальном статусе владельца на начало квартала.

Отдельно органы миграционной службы информируют налоговую об изменении места регистрации лица, что также влияет на учет плательщика.

Когда стоит обратиться в налоговую самостоятельно

Хотя обязанности уведомлять налоговую нет, иногда обращение все же целесообразно. Это касается ситуаций, когда в базах налоговой отсутствуют или некорректные данные по объекту.

  1. Призрак прошлого. Вы продали квартиру год назад, а вам снова пришло налоговое уведомление-решение (НУР) на оплату налога за нее.
  2. Ошибки в данных. В кабинете налогоплательщика вы видите имущество, которое уже не ваше, или наоборот - старые данные, которые мешают получить льготу.
  3. Смена адреса. Вы переехали и сменили регистрацию (прописку). Об этом стоит сообщить, чтобы письма от ГНС не шли на старый адрес.

В таких ситуациях лучше подать заявление о сверке данных. Это можно сделать даже онлайн через Электронный кабинет плательщика, добавив скан-копию договора купли-продажи.

Отметим, несмотря на законодательное требование проводить расчеты за недвижимость исключительно в гривне, на украинском рынке до сих пор распространена практика, когда продавцы настаивают на оплате наличной иностранной валютой. Также мы рассказывали, как оформить за границей доверенность на недвижимость в Украине.

