Как найти свободный земельный участок для покупки в Украине в 2026 году — пошаговая инструкция

Несмотря на все юридические коллизии и вызовы последних лет, право украинцев на бесплатную приватизацию земли остается в силе. Однако сегодня это уже не просто заполнение заявки, а настоящее испытание на терпение.

Основная проблема, с которой сталкиваются кандидаты на участок, — информационная "слепота", отмечает юрист Максим Боярчуков в комментарии "24 Каналу".

Где искать свободную землю в Украине

Практика показывает, что надеяться на государственные органы в вопросе поиска не стоит — они лишь фиксируют ваши находки. Юрист подчеркивает, что процесс поиска остается максимально аналоговым и требует собственной инициативы.

"В Украине не предусмотрено сервиса, который автоматически показывает свободные земельные участки, поэтому поиск и в дальнейшем происходит вручную", — объясняет эксперт.

Главным помощником в этом деле остается Публичная кадастровая карта (ПКК). Хотя во время военного положения доступ к ней периодически ограничивается из соображений безопасности, она все равно является фундаментом для анализа.

По словам Боярчукова, ПКК — это фактически зеркало земельных ресурсов страны, но смотреть в него надо уметь.

Как пользоваться публичной кадастровой картой

Чтобы не тратить время на территорию, которая уже кому-то принадлежит (или принадлежит общине только на бумаге), стоит использовать несколько фильтров на портале ПКК.

Во-первых, максимально масштабируйте конкретную область. Во-вторых, обязательно проверяйте слои, касающиеся распоряжения сельскохозяйственными землями и природоохранных зон.

Если вы видите "белое пятно" - территорию, которая не имеет кадастрового номера — это ваш потенциальный шанс. Но здесь и кроется главный риск.

"Публичная кадастровая карта — это веб-портал, где публикуются сведения обо всех землях в пределах Украины, но поиск на нем требует собственных усилий", — напоминает Боярчуков.

Преимущества и риски самостоятельного поиска участка

Самостоятельный поиск через монитор — это лишь 30% успеха. Часто бывает так: участок на карте выглядит свободным, но на самом деле он уже находится в аренде или собственность на него оформили еще до создания электронного реестра.

Если вы хотите железобетонных аргументов, лучше идти официальным путем — отправлять запросы в местные советы или Госгеокадастр.

"Этот путь надежный, но требует профессионального сопровождения, ведь процесс может превратиться в сложный квест. Без юридической помощи заявитель рискует столкнуться с бездействием или отказами, которые придется обжаловать", — отмечает Боярчуков.

Юрист подчеркивает, что эта процедура является платной, долгой, но она и надежнее. эксперт предостерегает, что без понимания бюрократических нюансов процедура может быстро зайти в тупик.

Ранее мы рассказывали, сколько гектаров имеет право получить украинец. А также, что надо учесть перед продажей земельного участка.