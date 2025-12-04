Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Приватизація землі — чи можна оформити без згоди сусідів

Приватизація землі — чи можна оформити без згоди сусідів

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 13:22
Чи можна приватизувати землю без згоди сусідів — що закладено у нормах законодавства
Чоловік з планшетом. Фото: Freepik

В Україні приватизація землі давно стала стандартним шляхом до повноправного володіння своєю ділянкою. Проте на практиці власники часто стикаються з опором з боку сусідів, які не бажають підписувати документи чи ставлять під сумнів межі. 

У земельному законодавстві немає вимоги про обов’язкову письмову згоду суміжних землекористувачів лише для факту приватизації, наголошують в компанії "Юридична опора". 

Реклама
Читайте також:

Підпис сусідів має значення в іншому процесі — коли встановлюються або уточнюються межі ділянки. 

"Саме встановлення або відновлення меж потребує участі сусідів, але не сама приватизація. За погодження меж відповідає землевпорядник, а не заявник", — кажуть юристи.

Тому підпис сусіда — це не дозвіл на приватизацію, а технічна частина обмірів. Якщо межі вже існують у кадастрі, а план підтверджений, відсутність підпису сусіда не може зупинити процес.

Як діяти, якщо сусіди не дають підпис

На практиці інколи трапляється активний супротив: сусіди пишуть скарги, погрожують блокувати процес або відмовляються спілкуватися. У таких випадках важливо діяти юридично коректно та без зайвих конфліктів.

Корисно зафіксувати спроби встановити контакт:

  • письмове запрошення на погодження меж;
  • повідомлення, направлене цінним листом;
  • присутність землевпорядника під час вимірів;
  • складений ним акт про відмову сусідів ставити підпис.

Після цього рішення все одно приймає орган місцевого самоврядування. І саме він може затвердити технічну документацію навіть без підпису сусідів, якщо межі не порушують їхнього користування.

Процес приватизації на практиці

Хоча сама згода сусідів не є визначальною, інші етапи залишаються незмінними. У звичайних умовах процедура включає:

  • проведення геодезичних робіт та підготовку кадастрового плану;
  • подання заяви на дозвіл для виготовлення технічної документації;
  • розробку документації та присвоєння кадастрового номера;
  • затвердження документації радою;
  • реєстрацію права власності.

"Конфлікт із сусідом не є підставою для відмови у приватизації, якщо межі підтверджені та немає доказів їх порушення", — додають юристи.

Чи можна приватизувати землю під час воєнного стану

Варто врахувати тимчасові обмеження: на період воєнного стану Україна призупинила передачу земель державної та комунальної власності у приватні руки. Це зроблено, щоб уникнути втрати важливих ресурсів у нестабільних умовах. 

Проте у багатьох громад роботами над документацією дозволено займатися, навіть якщо фінальне рішення буде ухвалено пізніше.

Як повідомлялось, незважаючи на війну, багато українців продовжують обробляти городи, які юридично не оформлені як приватна власність. Це викликає особливу стурбованість і часті запитання щодо того, чи може бути вилучена така неприватизована земельна ділянка під час дії воєнного стану.

Також ми розповідали, що затримка з внесенням земельного податку неминуче призводить до виникнення податкового боргу, який ретельно відстежується державними органами. Після вручення податкового повідомлення, громадянам надається шістдесятиденний термін для повного розрахунку з цією сумою.

земля приватизація документи сусідство власність
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації