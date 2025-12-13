Відео
Головна Ринок нерухомості Право на землю — скільки гектарів безплатно надає держава

Право на землю — скільки гектарів безплатно надає держава

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 22:15
Скільки землі можуть отримати українці безплатно — права та норми законодавства
Жінка з собакою на ділянці. Фото: Freepik

Право на безоплатне отримання землі в Україні давно закріплене законом і формально залишається чинним. Йдеться не про пільгу чи разову акцію, а про гарантовану можливість для громадян. Водночас воєнний стан суттєво вплинув на практичну реалізацію цього права, тому розуміти обсяг і межі дозволеного варто заздалегідь.

Редакція Новини.LIVE розповідає, хто має право на безплатну землю.

Читайте також:

Згідно із Земельним кодексом України, кожен повнолітній громадянин може один раз безоплатно отримати земельну ділянку за кожним видом цільового призначення. Це означає, що повторно оформити землю для тієї ж самої мети не дозволяється, але поєднання різних видів можливе.

Стаття 118 ЗК України визначає порядок реалізації цього права, а стаття 121 встановлює граничні норми площі. 

"Громадяни України мають право на безоплатну передачу земельних ділянок у власність у межах норм, визначених цим Кодексом", — сказано у ЗК.

Максимальні розміри безплатної землі

Обсяг землі залежить виключно від її призначення. Частина перша статті 121 ЗК України встановлює такі норми:

  • для особистого селянського господарства — до 2 гектарів;
  • для садівництва — до 0,12 гектара;
  • для будівництва житлового будинку — від 0,10 до 0,25 гектара залежно від типу населеного пункту.

Окремо законом передбачені ділянки для дачного будівництва та індивідуальних гаражів. У підсумку громадянин, який раніше не користувався цим правом, теоретично може оформити до 2,28 гектара землі.

Обмеження під час воєнного стану

На період дії воєнного стану та протягом року після його завершення діє заборона на безоплатну передачу земель державної та комунальної власності. Це прямо передбачено спеціальним законом, ухваленим для забезпечення продовольчої безпеки.

Винятки стосуються лише ділянок під уже збудованими об’єктами нерухомості або землі, наданої у користування до 2002 року.

Таким чином, базове право на безплатну землю не скасоване і збережеться надалі. Однак повноцінне оформлення ділянок, зокрема отримання 2 гектарів, стане можливим лише після завершення воєнного стану. 

Хоча в Україні приватизація землі й відкриває законний шлях до отримання повноправного володіння своєю ділянкою, на ділі власники нерідко наштовхуються на опір сусідів.

Водночас оскільки українці продовжують наполегливо обробляти городи, які офіційно не оформлені як приватна власність, багатьох усе частіше хвилює питання, чи можуть ці неприватизовані ділянки забрати під час воєнного стану.

земля ринок землі нерухомість аграрії город
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
