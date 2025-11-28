Покупка квартиры — можно ли обойтись без подтверждения источника денег при сделке

Мужчина и женщина с документами. Фото: Freepik

Современный рынок недвижимости в Украине работает в условиях усиленного контроля за крупными финансовыми операциями. Участие государства в глобальных системах обмена финансовыми данными заставило банки, нотариусов и налоговые органы действовать осторожнее и тщательно оценивать покупателей.

Поэтому подтверждение происхождения средств стало неотъемлемой частью большинства сделок, отмечают в АН "Маяк".

Даже если деньги накапливались много лет и имеют законный источник, покупателю нужно иметь доказательства. При отсутствии подтверждения банк способен остановить сделку, что автоматически затягивает или делает невозможным покупку жилья.

Подтверждение доходов при покупке квартиры

Формально закон не обязывает предоставлять справку о доходах при оформлении договора. Однако финансовый мониторинг охватывает все операции от 400 000 грн, а банк должен оценить легальность средств. Именно поэтому подготовка документов значительно упрощает процесс.

Банк может требовать различные подтверждения, среди которых чаще всего используют:

выписку со счета или историю поступлений;

документы о продаже имущества;

подтверждение получения официальных доходов или наследства.

При отсутствии таких данных финансовое учреждение может приостановить платеж до завершения проверки.

Возможна ли покупка квартиры без подтверждения средств

Сделку иногда осуществляют без дополнительных справок, например, если средства уже находятся на счете и ранее прошли мониторинг или если сумма не слишком большая. Но при покупке квартиры риск проверки всегда остается высоким.

"Даже наличный расчет не позволяет избежать контроля. Нотариус также оценивает финансовую сторону сделки, а банк может заблокировать любую подозрительную операцию. Поэтому покупатель заранее оценивает, готов ли он предоставить документы в случае запроса", — подчеркивают специалисты.

Чтобы не допустить задержки сделки, стоит иметь хотя бы базовый пакет:

подтверждение официальных доходов;

документы на наследство или дарение;

договор о продаже ценного имущества, из которого получены средства.

Последствия отсутствия подтверждения происхождения денег

Если покупатель не может обосновать легальность финансов, банк способен заблокировать транзакцию или передать информацию на дополнительный контроль.

У налоговой службы может возникнуть подозрение относительно несовпадения между расходами и официальными доходами.

Возможные последствия включают:

доначисление налогов и штрафы;

отказ в обслуживании и повторную проверку;

открытие производства в случае значительных нарушений.

