Подушки з українською вишивкою. Фото: УНІАН

Старі меблі, квітчастий текстиль і посуд, який роками стояв у серванті, можуть отримати друге життя в сучасному інтер’єрі. Дизайнери знову звертають увагу на вінтажні речі, адже вони додають оселі характеру та затишку. Деякі предмети не потрібно ховати після ремонту — достатньо правильно поєднати їх із сучасним оформленням.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Homes & Gardens.

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Які речі з бабусиної квартири знову актуальні

Сучасний інтер’єр не обов’язково має складатися лише з нових меблів і декору. Навпаки, старі предмети можуть стати виразними акцентами, якщо не перевантажувати ними простір. Особливо цікаво виглядають речі з натуральних матеріалів, ручною роботою або незвичайним візерунком.

1. Квітчастий текстиль

Скатертини, покривала, штори та декоративні подушки з квітковими принтами можуть знову стати частиною інтер’єру. Раніше такий декор часто здавався надто строкатим, але зараз його можна поєднувати з однотонними стінами, лаконічними меблями й простими тканинами.

Щоб кімната не виглядала перевантаженою, варто почати з однієї речі — наприклад, покривала на ліжку або кількох подушок на дивані. Якщо принт активний, решту текстилю краще залишити спокійним.

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2. Клаптикові ковдри та пледи

Ковдри, зшиті з різнокольорових клаптиків тканини, можуть додати спальні або вітальні індивідуальності. Такі вироби асоціюються з домашнім затишком і ручною роботою, а їхні кольори допомагають оживити нейтральний інтер’єр.

Клаптикове покривало можна покласти на ліжко зі стриманою постільною білизною або недбало накинути на однотонний диван. Поєднання старого текстилю з новими меблями допомагає уникнути відчуття, що кімната повністю оформлена в ретростилі.

3. Старий порцеляновий посуд

Декоративні тарілки, чашки та блюдця з синіми візерунками не обов’язково тримати за скляними дверцятами серванта. Частину колекції можна виставити на відкритих полицях або використати як декор стіни.

Щоб композиція мала охайний вигляд, варто заздалегідь продумати розташування тарілок і підібрати їх за кольором або формою. Водночас не потрібно виставляти весь посуд одразу: кількох предметів достатньо, щоб створити виразний акцент.

4. Плетені меблі з ротанга

Старі плетені крісла та стільці можуть пасувати не лише до дачного будинку. У сучасній квартирі вони добре поєднуються з деревом, світлими стінами, натуральними тканинами та простими формами меблів.

Таке крісло можна поставити біля вікна, доповнити невеликою подушкою й торшером. Перед використанням важливо перевірити стан плетіння та каркаса: якщо меблі хитаються або мають пошкодження, їх краще спочатку відремонтувати.

5. Дерев’яні стільці та меблі середини XX століття

Старі дерев’яні стільці, комоди й невеликі столики можуть стати помітною частиною інтер’єру завдяки формі, фактурі та природному відтінку деревини. Не завжди потрібно повністю перефарбовувати такі предмети: іноді достатньо очистити поверхню, відновити покриття або замінити пошкоджену оббивку.

Вінтажний стілець можна поставити біля сучасного обіднього столу, а старий комод — використати для зберігання речей у спальні чи передпокої. Контраст між старими та новими предметами робить простір цікавішим, ніж комплект меблів, підібраний виключно в одному стилі.

6. Кришталь і ретропосуд для напоїв

Кришталеві вази, графини та келихи, які раніше діставали лише на свята, можна використовувати як частину декору. Наприклад, поставити графин на підносі, вазу — на комоді, а кілька келихів — на відкритій полиці.

Головне — не перетворювати кімнату на виставку старих речей. Краще обрати кілька предметів і залишити навколо них вільний простір, щоб вони не губилися серед дрібного декору.

7. Вишиті серветки та гобелени

Речі ручної роботи можуть додати інтер’єру індивідуальності. Вишиту серветку можна використати на невеликому столику або комоді, а текстильне панно — повісити на стіну замість звичайного декоративного плаката.

Такі предмети особливо добре поєднуються з нейтральними стінами та простими меблями. Якщо текстиль має виразний орнамент, краще не доповнювати його великою кількістю інших принтів.

Як поєднати старі речі із сучасним інтер’єром

Щоб квартира не нагадувала музей старовини, не варто повертати до кімнати всі знайдені на горищі предмети одночасно. Достатньо вибрати одну-дві речі, які мають особливе значення або добре вписуються в оформлення.

Передусім потрібно оцінити стан меблів і текстилю. Стілець із міцним каркасом можна відреставрувати, а стару скатертину — випрати та використати для оформлення обіднього столу. Якщо річ пошкоджена, має неприємний запах або потребує складного ремонту, спочатку варто зважити, чи виправдані витрати на її відновлення.

Також важливо дотримуватися балансу кольорів і фактур. Квітчастий текстиль краще поєднувати з однотонними поверхнями, декоративний посуд — із простими полицями, а масивні дерев’яні меблі — з легшими сучасними предметами.

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