Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Квартира есть, а жить не разрешат: какие правила действуют в апартаментах Буковеля

Квартира есть, а жить не разрешат: какие правила действуют в апартаментах Буковеля

Ua ru
24 октября 2026 08:15
Собственная квартира в Буковеле, но жить в ней можно не всегда: какие ограничения действуют для владельцев УНИАН
Дома в заснеженном Буковеле. Фото: УНИАН

Покупка недвижимости в Буковеле не всегда означает, что владелец сможет приезжать туда и жить столько, сколько захочет. В некоторых инвестиционных апарт-отелях личное проживание ограничивается 14 или 30 днями в год, а в определенные периоды пользоваться апартаментами не разрешается. Все зависит от правового статуса объекта, модели управления и условий договора.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальные сайты апарт-отелей в Буковеле.

Реклама

Сколько дней в году можно проживать в собственных апартаментах

На рынке курортной недвижимости существует модель, при которой покупатель инвестирует в апартаменты, а их сдачу туристам передают управляющей компании. Оператор занимается бронированием, заселением гостей и обслуживанием объекта. В то же время возможность владельца самостоятельно пользоваться недвижимостью может быть ограничена.

Например, на официальном сайте одного из апарт-отелей указано, что владелец может самостоятельно пользоваться апартаментами для временного проживания в течение 14 дней в году. При этом предусмотрены периоды, когда личное проживание не разрешается, в частности во время новогодних праздников и в отдельные праздничные дни.

В другом гостиничном комплексе владельцам предусмотрено 30 дней бесплатного проживания в год: 10 дней в высокий туристический сезон и 20 дней в низкий.

Читайте также:

Такие условия не являются общими для всего Буковеля. Они зависят от конкретного объекта и договора, который подписывает покупатель. Поэтому перед приобретением недвижимости важно выяснить не только ее стоимость, но и то, будет ли у владельца возможность свободно пользоваться ею для личного отдыха.

Почему владелец не всегда может приехать в любое время

В инвестиционной модели апарт-отеля недвижимость используется для получения дохода от туристической аренды. Управляющая компания организует бронирование и заселение гостей, а апартаменты функционируют как часть гостиничного комплекса.

Если договором предусмотрены ограничения на личное проживание, владелец должен учитывать установленное количество дней и правила использования объекта. Например, может действовать требование предварительно согласовывать даты приезда или запрет на личное пользование в периоды высокого спроса.

В такой ситуации право собственности само по себе не дает полного ответа на вопрос, когда и на каких условиях человек может проживать в апартаментах. Для этого необходимо изучить документы на недвижимость и договор с оператором.

Законно ли ограничивать проживание в собственной недвижимости

Для юридической оценки важно различать квартиру со статусом жилого помещения и апартаменты, которые могут использоваться по гостиничной модели. Название объекта в рекламе не определяет его правовой статус.

Статья 383 Гражданского кодекса Украины предусматривает право собственника жилого дома или квартиры использовать жилье для собственного проживания, проживания членов семьи и других лиц. В то же время применение этой нормы к конкретному объекту зависит от его юридического статуса и обстоятельств приобретения и использования права собственности.

Поэтому сам факт того, что управляющая компания устанавливает ограничение на личное проживание в апартаментах, еще не дает оснований утверждать о нарушении закона. Для такого вывода необходимо проанализировать документы на объект, содержание договора и правовую модель его использования.

Что проверить перед покупкой недвижимости в Буковеле

Прежде чем покупать апартаменты в курортном комплексе, стоит выяснить, какие права фактически получает покупатель и какие обязательства берет на себя.

В частности, необходимо проверить:

  • Правовой статус объекта. Является ли недвижимость жилой квартирой или речь идет о нежилых апартаментах.
  • Условия управления. Обязательно ли передавать объект управляющей компании и на какой срок.
  • Правила личного проживания. Сколько дней в году владелец может пользоваться недвижимостью и существуют ли сезонные ограничения.
  • Порядок бронирования. Нужно ли заранее согласовывать даты приезда и может ли компания отказать в выбранный период.
  • Финансовые обязательства. Какие платежи предусмотрены за управление, обслуживание и личное пользование апартаментами.
  • Условия расторжения договора. Может ли владелец отказаться от услуг оператора и какие последствия это повлечет за собой.

Отдельно следует проверить, соответствуют ли обещания продавца положениям договора. Именно подписанные документы, а не общие рекламные формулировки, определяют условия взаимодействия владельца с управляющей компанией.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько стоят самые доступные варианты проживания в Буковеле на Новый год. Цена отдыха зависит от типа номера, условий бронирования и дополнительных услуг. Перед поездкой стоит сравнить предложения и проверить, что входит в стоимость.

Также Новини.LIVE писали, какие старые вещи вновь становятся актуальными в современном интерьере. Винтажная мебель, фарфоровая посуда и текстиль могут придать дому уют и индивидуальность. Чтобы они гармонично вписались в пространство, важно сочетать их с современным оформлением.

недвижимость Буковель гостиницы курорты место жительства
Тихолаз Яна - редактор
Автор:
Тихолаз Яна

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации