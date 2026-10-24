Дома в заснеженном Буковеле. Фото: УНИАН

Покупка недвижимости в Буковеле не всегда означает, что владелец сможет приезжать туда и жить столько, сколько захочет. В некоторых инвестиционных апарт-отелях личное проживание ограничивается 14 или 30 днями в год, а в определенные периоды пользоваться апартаментами не разрешается. Все зависит от правового статуса объекта, модели управления и условий договора.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальные сайты апарт-отелей в Буковеле.

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Сколько дней в году можно проживать в собственных апартаментах

На рынке курортной недвижимости существует модель, при которой покупатель инвестирует в апартаменты, а их сдачу туристам передают управляющей компании. Оператор занимается бронированием, заселением гостей и обслуживанием объекта. В то же время возможность владельца самостоятельно пользоваться недвижимостью может быть ограничена.

Например, на официальном сайте одного из апарт-отелей указано, что владелец может самостоятельно пользоваться апартаментами для временного проживания в течение 14 дней в году. При этом предусмотрены периоды, когда личное проживание не разрешается, в частности во время новогодних праздников и в отдельные праздничные дни.

В другом гостиничном комплексе владельцам предусмотрено 30 дней бесплатного проживания в год: 10 дней в высокий туристический сезон и 20 дней в низкий.

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Такие условия не являются общими для всего Буковеля. Они зависят от конкретного объекта и договора, который подписывает покупатель. Поэтому перед приобретением недвижимости важно выяснить не только ее стоимость, но и то, будет ли у владельца возможность свободно пользоваться ею для личного отдыха.

Почему владелец не всегда может приехать в любое время

В инвестиционной модели апарт-отеля недвижимость используется для получения дохода от туристической аренды. Управляющая компания организует бронирование и заселение гостей, а апартаменты функционируют как часть гостиничного комплекса.

Если договором предусмотрены ограничения на личное проживание, владелец должен учитывать установленное количество дней и правила использования объекта. Например, может действовать требование предварительно согласовывать даты приезда или запрет на личное пользование в периоды высокого спроса.

В такой ситуации право собственности само по себе не дает полного ответа на вопрос, когда и на каких условиях человек может проживать в апартаментах. Для этого необходимо изучить документы на недвижимость и договор с оператором.

Законно ли ограничивать проживание в собственной недвижимости

Для юридической оценки важно различать квартиру со статусом жилого помещения и апартаменты, которые могут использоваться по гостиничной модели. Название объекта в рекламе не определяет его правовой статус.

Статья 383 Гражданского кодекса Украины предусматривает право собственника жилого дома или квартиры использовать жилье для собственного проживания, проживания членов семьи и других лиц. В то же время применение этой нормы к конкретному объекту зависит от его юридического статуса и обстоятельств приобретения и использования права собственности.

Поэтому сам факт того, что управляющая компания устанавливает ограничение на личное проживание в апартаментах, еще не дает оснований утверждать о нарушении закона. Для такого вывода необходимо проанализировать документы на объект, содержание договора и правовую модель его использования.

Что проверить перед покупкой недвижимости в Буковеле

Прежде чем покупать апартаменты в курортном комплексе, стоит выяснить, какие права фактически получает покупатель и какие обязательства берет на себя.

В частности, необходимо проверить:

Правовой статус объекта. Является ли недвижимость жилой квартирой или речь идет о нежилых апартаментах.

Условия управления. Обязательно ли передавать объект управляющей компании и на какой срок.

Правила личного проживания. Сколько дней в году владелец может пользоваться недвижимостью и существуют ли сезонные ограничения.

Порядок бронирования. Нужно ли заранее согласовывать даты приезда и может ли компания отказать в выбранный период.

Финансовые обязательства. Какие платежи предусмотрены за управление, обслуживание и личное пользование апартаментами.

Условия расторжения договора. Может ли владелец отказаться от услуг оператора и какие последствия это повлечет за собой.

Отдельно следует проверить, соответствуют ли обещания продавца положениям договора. Именно подписанные документы, а не общие рекламные формулировки, определяют условия взаимодействия владельца с управляющей компанией.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько стоят самые доступные варианты проживания в Буковеле на Новый год. Цена отдыха зависит от типа номера, условий бронирования и дополнительных услуг. Перед поездкой стоит сравнить предложения и проверить, что входит в стоимость.

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