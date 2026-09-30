Квартира после развода: как разделить совместное жилье между супругами

Пара подписывает документ о разводе. Фото: magnific.com

Развод не влечет за собой автоматического раздела квартиры, если жилье было приобретено в браке. По общему правилу каждый из бывших супругов имеет право на равную долю, даже если недвижимость оформлена только на одного из них. В то же время в законе предусмотрены исключения, которые могут изменить соотношение долей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Верховный Суд.

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Кому принадлежит квартира, купленная в браке

Если квартира была приобретена во время официального брака за общие средства, она, как правило, считается общей совместной собственностью супругов. При этом не имеет решающего значения, на чье имя именно оформлено право собственности.

Верховный Суд подчеркивает, что регистрация квартиры только на имя мужа или жены сама по себе не отменяет права второго супруга на долю. Закон исходит из презумпции общности имущества, приобретенного в браке.

После раздела имущества совместная собственность преобразуется в совместную долевую. То есть каждый из бывших супругов получает определенную долю квартиры.

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Всегда ли квартиру делят пополам

Основное правило — доли мужа и жены равны. Чаще всего это означает по 1/2 квартиры каждому, если стороны не установили иной порядок по договоренности или брачному договору.

Однако закон позволяет суду отступить от равенства долей при наличии существенных обстоятельств.

В частности, это возможно, если один из супругов не заботился о материальном обеспечении семьи, уклонялся от содержания детей, скрывал, уничтожал или повреждал общее имущество или использовал его в ущерб интересам семьи.

Отдельно закон предусматривает возможность увеличения доли того из родителей, с кем проживают дети, если алиментов недостаточно для обеспечения их физического и духовного развития или лечения.

Дети не гарантируют большую долю квартиры

Недавнее судебное дело показывает, что само по себе наличие детей не означает автоматического получения большей доли жилья.

В деле, которое рассматривал Ровенский апелляционный суд, после развода двое несовершеннолетних детей остались жить с отцом. Он просил присудить ему 3/4 квартиры, ссылаясь также на то, что сам содержал жилье.

Суд оставил доли равными — по 1/2. В частности, было установлено, что мужчина не доказал обстоятельств, которые давали бы основания отступить от принципа равенства. Сам факт проживания детей с ним таким основанием не стал. Постановление было принято 25 августа 2026 года, а Верховный Суд обнародовал информацию об этой практике 10 сентября.

Поэтому аргумент "дети остались со мной, следовательно, моя доля в квартире должна быть больше" сам по себе не является достаточным.

Как можно разделить квартиру без суда

Если бывшие супруги могут договориться, обращаться в суд необязательно. Закон позволяет самостоятельно определить, кому и какое имущество достанется.

В отношении квартиры и другой недвижимости договор о разделе имущества должен быть заключен в письменной форме и заверен нотариусом. Стороны могут определить доли или договориться, что квартира переходит одному из них, а другой получает другое имущество или денежную компенсацию.

Такой вариант позволяет не превращать квартиру в многолетний спор и сразу юридически закрепить договоренность.

Что делать, если договориться не удалось

Если бывшие супруги не могут договориться о судьбе квартиры, вопрос решается в судебном порядке.

В таком случае важную роль будут играть документы на недвижимость, дата и источник ее приобретения, брачный договор (при его наличии), доказательства финансового участия сторон и другие обстоятельства, которые могут повлиять на определение долей.

Верховный Суд в своём обзоре судебной практики, обнародованном 22 сентября 2026 года, отдельно обратил внимание на договоры о разделе совместного имущества, определение идеальных долей и споры о защите имущественных прав.

Когда квартира может вообще не делиться

Не каждая квартира, приобретенная в браке, автоматически является совместной.

Например, личной частной собственностью одного из супругов может быть недвижимость, полученная по наследству или в дар, а также приобретенная за личные средства при наличии соответствующих доказательств.

Поэтому перед разделом важно установить не только то, когда появилась квартира, но и за какие средства и на каком основании она была получена.

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