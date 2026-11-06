Укриття біля будинку. Фото: Новини.LIVE

Власникам квартир у багатоповерхівках можуть додати нові витрати на утримання спільного майна. У Верховній Раді обговорюють зміни, за якими облаштування та обслуговування укриттів зможуть включати до плати за управління будинком. Водночас остаточне рішення про фінансування ще не ухвалили.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Верховну Раду України.

Реклама

Чому платіжки за утримання будинку можуть змінитися

Йдеться про законопроєкт №15397, який стосується забезпечення безпеки громадян в умовах особливого періоду. 19 серпня 2026 року Верховна Рада підтримала документ за основу. Наразі його готують до другого читання.

Під час доопрацювання законопроєкту розглядають зміни до законодавства про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, управління спільним майном та житлово-комунальні послуги.

Одна з пропозицій передбачає можливість включати витрати на облаштування й утримання укриттів до плати за управління багатоквартирним будинком. Тобто частину коштів на такі роботи потенційно зможуть збирати безпосередньо з власників квартир.

Читайте також:

Однак це не означає, що кожному мешканцю автоматично збільшать щомісячний платіж. За обговорюваним механізмом, відповідне рішення мають ухвалювати співвласники будинку.

За що можуть платити власники квартир

Окрема увага приділяється підземним приміщенням багатоповерхівок. Їх пропонують обстежувати, щоб визначити можливість використання як найпростіших укриттів.

Якщо приміщення використовуватимуть для захисту мешканців, постане питання його належного облаштування та подальшого обслуговування.

Зокрема, витрати можуть стосуватися:

ремонту підвальних приміщень;

облаштування входів та аварійних виходів;

забезпечення освітлення і вентиляції;

підтримання санітарного та технічного стану;

придбання необхідного обладнання для використання укриття.

Саме джерела фінансування цих робіт залишаються одним із головних питань під час обговорення законопроєкту.

Чи доведеться всім платити більше за квартиру

Поки що підстав говорити про обов'язкове підвищення платежів для всіх власників квартир немає. Законопроєкт ще не ухвалений у цілому, а запропоновані механізми потребують подальшого опрацювання.

Під час наради 2 листопада 2026 року за участю представників парламенту, уряду, ДСНС та громадських об'єднань ОСББ обговорювали, як саме мають працювати нові правила.

Представники об'єднань співвласників звернули увагу на необхідність чітко визначити умови створення та утримання укриттів, відповідальність керівників ОСББ і джерела фінансування. Частина учасників навіть запропонувала вилучити з документа окремі положення щодо змін у законодавстві про ОСББ та управління багатоквартирними будинками.

Голова профільного комітету Верховної Ради Олена Шуляк також звернула увагу на проблему недостатнього фінансування захисних споруд.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки коштує квартира в новобудові з укриттям та за які додаткові зручності покупцям доведеться доплачувати. Наявність захисного приміщення може впливати на вартість житла та бюджет придбання. Тому перед купівлею квартири важливо врахувати не лише її площу й розташування, а й витрати на безпеку.

Також Новини.LIVE повідомляли, як ОСББ може отримати державну компенсацію на резервне живлення багатоквартирного будинку. Програма передбачає відшкодування частини витрат на генератори, сонячні панелі та теплові насоси. Розмір фінансування залежить від обладнання, а для окремих проєктів компенсація може сягати 7 млн грн.