Житловий будинок, пошкоджений внаслідок обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Українці, які проживали у неприватизованих квартирах і будинках, пошкоджених російськими обстрілами та визнаних аварійними, можуть отримати можливість оформити їх у власність. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який має усунути перешкоду для приватизації такого житла та відкрити шлях до державної компенсації.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на законопроєкт №16012.

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Чому українці не можуть приватизувати пошкоджене житло

Частина громадян досі проживає у квартирах і будинках державного або комунального житлового фонду, які не були приватизовані. Якщо така нерухомість зазнала пошкоджень через бойові дії та отримала статус аварійної, мешканці стикаються з юридичною проблемою.

Чинне законодавство забороняє приватизацію житла, яке перебуває в аварійному стані. Водночас для отримання компенсації за знищене майно в межах програми "єВідновлення" необхідно мати оформлене право власності.

У результаті люди опиняються у ситуації, коли через наслідки російських обстрілів вони втратили можливість повноцінно користуватися помешканням, але не можуть оформити його у власність і претендувати на компенсацію як власники.

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Які квартири та будинки дозволять приватизувати

Для розв'язання проблеми Кабінет Міністрів України зареєстрував законопроєкт №16012 "Про внесення зміни до статті 2 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду".

Документ передбачає можливість приватизувати державне та комунальне житло, яке набуло аварійного стану внаслідок бойових дій і російської агресії. Для цього необхідно мати відповідний звіт або акт обстеження, що підтверджує стан нерухомості.

Таким чином, запропоновані зміни мають дозволити мешканцям неприватизованих квартир і будинків оформити право власності навіть тоді, коли житло визнали аварійним через війну.

Водночас ініціатива стосується нерухомості на підконтрольних Україні територіях. Для житла на тимчасово окупованих територіях необхідне окреме законодавче врегулювання.

Як приватизація допоможе отримати компенсацію

Після оформлення права власності громадяни зможуть звернутися по компенсацію за пошкоджене або знищене житло в межах державної програми "єВідновлення", якщо відповідатимуть її умовам.

Про підготовку такого механізму повідомив міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України Віталій Безгін під час години запитань до уряду у Верховній Раді 16 жовтня.

За його словами, необхідні напрацювання для змін до підзаконних актів уже є. Після ухвалення законопроєкту уряд розраховує оперативно запустити механізм, який дозволить людям оформити право власності та отримати компенсацію.

Водночас сама приватизація не означає автоматичного нарахування виплат. Спочатку громадянам потрібно буде оформити нерухомість у власність, а потім пройти передбачені процедурою перевірки та виконати вимоги програми "єВідновлення".

Раніше Новини.LIVE розповідали, яка помилка під час будівництва будинку на власній землі може зробити його незаконним. Навіть право власності на земельну ділянку не дає автоматичного дозволу зводити на ній житло. Перед початком робіт важливо перевірити цільове призначення землі та оформити необхідні будівельні документи.

Також Новини.LIVE повідомляли, чи можуть родичі отримати компенсацію за житло безвісти зниклого військового. Для цього потрібно оформити опіку над майном через нотаріуса. Після отримання відповідного свідоцтва опікун може звернутися по компенсацію на ремонт пошкодженої нерухомості за програмою "єВідновлення".