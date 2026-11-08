Жилые дома. Фото: Новини.LIVE

Если несовершеннолетний ребенок является владельцем квартиры или другой недвижимости, а родители сдают ее в аренду или продают, доход принадлежит именно ребенку. Даже если деньги фактически получает опекун, в налоговой отчетности необходимо указывать данные несовершеннолетнего собственника и его налоговый номер. Такое разъяснение обнародовала налоговая служба.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.

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Чьи данные указывать, если имущество принадлежит ребенку

Если квартира, дом или другое имущество принадлежит несовершеннолетнему ребенку, а доход от его продажи или аренды начисляется в его пользу, в налоговой отчетности необходимо указывать именно данные ребенка.

Это правило действует даже в том случае, когда средства фактически получает один из родителей или опекун. Сам факт получения денег законным представителем не меняет того, кому принадлежит доход.

Поэтому в документах необходимо указывать фамилию, имя и отчество несовершеннолетнего владельца, а также его регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).

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В каких налоговых документах указывать данные ребенка

Налоговая служба пояснила, что информацию о доходе несовершеннолетнего владельца необходимо отражать в соответствующих приложениях к налоговой отчетности. Какой именно документ использовать, зависит от того, кто выступает налоговым агентом:

Приложение 4ДФ — к Налоговому расчету, который подают юридические лица и другие налоговые агенты.

Приложение ФИЗ-4ДФ — к Расчету, который подают физические лица-предприниматели и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность.

В обоих случаях указываются данные несовершеннолетнего ребенка, которому принадлежит имущество и в пользу которого начислен доход. Указывать вместо них информацию об опекуне только потому, что он получил деньги, неправильно.

Что нужно учесть перед продажей или сдачей в аренду детского имущества

Отдельно налоговики напоминают, что у несовершеннолетних есть особенности реализации имущественных прав. В зависимости от вида сделки для распоряжения недвижимостью могут потребоваться согласие законных представителей и разрешение органа опеки и попечительства.

Кроме того, налоговые агенты должны правильно отражать начисленные и выплаченные доходы физических лиц в отчетности, а также выполнять обязанности по удержанию и перечислению налогов.

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