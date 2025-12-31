Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Квартира під арештом — що не зможе власник зробити з майном

Квартира під арештом — що не зможе власник зробити з майном

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 11:22
Арешт квартири — які обмеження чекають на власника нерухомості
Чоловік з документами. Фото: Freepik

Арешт квартири — це не втрата житла, але серйозне обмеження прав власника. У такому стані нерухомість залишається у володінні людини, проте будь-які дії з нею фактично зупиняються.

Власник може й надалі жити у квартирі, проте юридично вона опиняється в "замороженому" стані. Будь-які спроби продати, подарувати чи закласти таке житло заблокує перший же нотаріус, до якого ви звернетеся.

Реклама
Читайте також:

Чому накладають арешт на квартиру

Як наголошують адвокати компанії "Бачинський та партнери", найчастіше власники дізнаються про проблему вже за фактом, коли справа передана виконавцям. Основні причини:

  1. Боргові зобов'язання. Це може бути як великий кредит, так і накопичена заборгованість за комуналку чи аліменти. Виконавець накладає арешт, щоб гарантувати, що ви не позбудетеся майна до погашення боргу.
  2. Судові спори. Наприклад, під час поділу квартири при розлученні, щоб одна зі сторін не встигла продати об'єкт до винесення рішення.
  3. Кримінальні провадження. Якщо квартира фігурує як речовий доказ або потенційний об'єкт для конфіскації.

Які обмеження діють після арешту квартири

Як тільки запис з’являється в Реєстрі речових прав, власник житла втрачає право на:

  • укладання договорів купівлі-продажу або міни;
  • оформлення дарчої;
  • використання квартири як застави під кредит (іпотеку);
  • переоформлення у спадок (нотаріус просто не зможе видати свідоцтво).

Фактично, система автоматично відхиляє будь-яку реєстраційну дію.

Як перевірити арешт квартири

Найпростіший спосіб — самостійно замовити витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Це коштує невелику суму і робиться онлайн через Дію або кабінет електронних сервісів. 

Також можна заглянути в Єдиний реєстр боржників — якщо ви там є, то арешт квартири, швидше за все, лише питання часу.

Коли знімають арешт з квартири

Арешт — це не назавжди, але процедура його зняття вимагає терпіння. Порядок дій такий:

  1. Усунення причини. Погашення боргу, штрафу або виграш справи в суді.
  2. Отримання документа. Вам потрібна постанова виконавця про зняття арешту з квартири або рішення суду, що набрало законної сили.
  3. Внесення змін до реєстру. Виконавець має сам видалити запис, але на практиці краще проконтролювати цей момент, щоб через місяць не виявилося, що "система підвисла".

Тільки після того, як запис про обмеження зникне з реєстру, власник знову стає повноправним господарем свого житла.

Раніше ми розповідали, як при розлученні поділять куплену у шлюбі квартири. А також, як виписати людину з квартири без її згоди.

нерухомість арешт квартира власність документи на нерухомість
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації