Арест квартиры — какие ограничения ждут владельца недвижимости

Арест квартиры — это не потеря жилья, но серьезное ограничение прав владельца. В таком состоянии недвижимость остается во владении человека, однако любые действия с ней фактически останавливаются.

Владелец может и дальше жить в квартире, однако юридически она оказывается в "замороженном" состоянии. Любые попытки продать, подарить или заложить такое жилье заблокирует первый же нотариус, к которому вы обратитесь.

Почему накладывают арест на квартиру

Как отмечают адвокаты компании "Бачинский и партнеры", чаще всего владельцы узнают о проблеме уже по факту, когда дело передано исполнителям. Основные причины:

Долговые обязательства. Это может быть как большой кредит, так и накопленная задолженность за коммуналку или алименты. Исполнитель накладывает арест, чтобы гарантировать, что вы не лишитесь имущества до погашения долга. Судебные споры. Например, при разделе квартиры при разводе, чтобы одна из сторон не успела продать объект до вынесения решения. Уголовные производства. Если квартира фигурирует как вещественное доказательство или потенциальный объект для конфискации.

Какие ограничения действуют после ареста квартиры

Как только запись появляется в Реестре вещных прав, владелец жилья теряет право на:

заключение договоров купли-продажи или мены;

оформление дарственной;

использование квартиры в качестве залога под кредит (ипотеку);

переоформление по наследству (нотариус просто не сможет выдать свидетельство).

Фактически, система автоматически отклоняет любое регистрационное действие.

Как проверить арест квартиры

Самый простой способ — самостоятельно заказать выписку из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество. Это стоит небольшую сумму и делается онлайн через Дію или кабинет электронных сервисов.

Также можно заглянуть в Единый реестр должников — если вы там есть, то арест квартиры, скорее всего, лишь вопрос времени.

Когда снимают арест с квартиры

Арест — это не навсегда, но процедура его снятия требует терпения. Порядок действий следующий:

Устранение причины. Погашение долга, штрафа или выигрыш дела в суде. Получение документа. Вам нужно постановление исполнителя о снятии ареста с квартиры или решение суда, вступившее в законную силу. Внесение изменений в реестр. Исполнитель должен сам удалить запись, но на практике лучше проконтролировать этот момент, чтобы через месяц не оказалось, что "система подвисла".

Только после того, как запись об ограничении исчезнет из реестра, владелец снова становится полноправным хозяином своего жилья.

