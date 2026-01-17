Добровільне скасування права власності на нерухомість — коли можливе у 2026 році

Жінка підписує документ. Фото: Freepik

У 2026 році все більше власників нерухомості замислюються над тим, чи можна офіційно відмовитися від квартири або будинку. Причини різні: зруйноване житло, відсутність коштів на утримання, переїзд або участь у державних програмах відновлення. Законодавство України дозволяє таке рішення і не розглядає право власності як безстроковий обов’язок.

Відповідно до статті 347 Цивільного кодексу України, "особа може відмовитися від права власності на майно, заявивши про це або вчинивши інші дії, що свідчать про її відмову".

Реклама

Читайте також:

Це означає, що власник має законний механізм припинити свої права, якщо майно більше не відповідає його інтересам.

Як припиняється право власності на нерухомість

Проте не варто думати, що достатньо просто кинути ключі й забути про квартиру. Поки ваше ім’я значиться в реєстрах, ви залишаєтеся відповідальним за податки та комунальні платежі.

Юридично процес завершується лише тоді, коли відповідний запис з’являється в Державному реєстрі речових прав. Згідно з тією ж 347-ю статтею, саме момент реєстрації заяви власника вважається моментом припинення його прав та обов’язків.

На практиці шлях власника лежить або до нотаріуса, або до найближчого Центру надання адміністративних послуг:

Ви подаєте заяву про відмову від права власності. Реєстратор вносить зміни до бази даних. Об’єкт автоматично переходить у статус "безхазяйного" або передається у власність територіальної громади.

Це знімає з вас будь-який тягар утримання об’єкта, що особливо актуально для тих, чиє житло потребує капітального ремонту, на який немає коштів.

Відмова заради компенсації "єВідновлення"

Найпоширенішою підставою добровільного скасування права власності залишається участь у програмі "єВідновлення". Це відмова від зруйнованого майна задля отримання житлового сертифіката.

Держава не може просто видати вам кошти на нову квартиру, поки ви юридично володієте руїнами старого дому. Це запобіжний захід, який допомагає уникнути "подвійних виплат" та дозволяє коректно оформити нову нерухомість.

Як зазначають у Дії, припинення права власності на знищений об’єкт — це не просто формальність, а обов’язковий юридичний крок, без якого ви не зможете скористатися сертифікатом.

Відмова від майна, якщо власником є дитина

Якщо серед власників нерухомості фігурує неповнолітня дитина, процедура миттєво стає складнішою. Закон "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно" стоїть на сторожі інтересів малечі: жоден реєстратор не закриє справу без офіційної згоди органу опіки та піклування.

Навіть якщо будинок вщент зруйнований, ви не зможете просто "виписати" дитину з власників. Вам доведеться довести державним органам, що така відмова не порушує житлових прав дитини та є частиною стратегії з покращення її умов (наприклад, для отримання більшої квартири за сертифікатом).

Що ще варто знати українцям

Нерухомість, що перебуває у спільній власності, є однією з найбільш проблемних тем на українському ринку, розповів юрист Олег Козляк у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн.

Спільне користування майном подружжям або спадкоємцями часто триває роками, аж поки не виникає потреба продати свою частку окремо від інших власників.

"Форма власності визначає обсяг прав співвласника і його можливості щодо продажу чи поділу майна", — наголосив він.

За прогнозами юриста, кількість таких майнових суперечок у майбутньому лише зростатиме через збільшення об’єктів спільної власності.

Раніше ми розповідали, кому з подружжя належить квартира, подарована у шлюбі. А також, коли земля може перейти громаді, навіть без згоди власника.