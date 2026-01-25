Могут ли забрать квартиру в 2026 году, если она не внесена в реестр недвижимости

Женщина с документами. Фото: Freepik

Многие украинцы до сих пор уверены, что бумажное свидетельство о праве собственности или старый техпаспорт является достаточным подтверждением владения квартирой. Такая позиция частично соответствует закону, но уже не соответствует цифровой реальности. Квартиру не заберут автоматически, однако владелец может потерять возможность полноценно распоряжаться своим имуществом.

В соответствии со статьей 3 Закона Украины "О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество", все, что вы оформили в БТИ до 2013 года, остается законным. Но есть нюанс: старая система работала на бумаге, а новая — на коде. И если эти два мира не встретятся, у вас могут возникнуть серьезные проблемы.

Риски для владельцев жилья без регистрации

Главная беда не в том, что право собственности аннулируют, а в том, что вы оказываетесь в юридическом вакууме. Бумажные архивы горят, уничтожаются во время обстрелов или банально теряются. А без записи в ГРВП (Государственном реестре вещных прав) вы становитесь беззащитными перед бюрократией.

"Государственная регистрация прав является официальным признанием и подтверждением государством фактов возникновения, перехода или прекращения прав на недвижимое имущество", — указано в законе.

Простыми словами: пока государство не "видит" вас в системе, вы не сможете:

Получить выплаты по программе "єВідновлення", если прилетит (система просто не найдет владельца); Продать или подарить жилье без многомесячной беготни по кабинетам для обновления данных; Спастись от "черных регистраторов", потому что бумажный документ гораздо легче подделать, чем внести изменения в защищенную базу.

Как быстро проверить регистрацию квартиры

Проверка статуса жилья сегодня максимально упрощена — нужно зайти в Дію. Если вашей квартиры там нет — не паникуйте, это не значит, что вы больше не хозяин. Это просто сигнал, что пришло время оцифровать свои права. Можно обратиться в ЦПАУ или попробовать внести данные через ту же Дію.

Хотя статья 41 Конституции Украины и говорит, что "никто не может быть противоправно лишен права собственности", в цифровом государстве эта защита работает полноценно только тогда, когда имущество официально зафиксировано.

